محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع برئاسة وزير الإعلام يناقش خطة المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون لعام 2019م صنعاء-سبأ:





عٌقد اليوم اجتماع لمجلس إدارة المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون برئاسة وزير الإعلام رئيس مجلس الإدارة ضيف الله الشامي.







كرس الاجتماع لمناقشة تقرير أداء المؤسسة للعام الماضي والصعوبات التي واجهت سير العمل وسبل وضع المعالجات اللازمة بما يكفل تحسين وتطوير مستوى الأداء.



وتطرق الاجتماع بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام المؤسسة أحمد راصع وأعضاء مجلس الإدارة، إلى خطط وبرامج المؤسسة خلال العام الجاري والمقدمة من مسئولي القطاعات والإدارات وما تتضمنه من أهداف وإجراءات تنفيذية مواكبة للوضع الراهن، بعد أن تم مناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة عليها.



وفي الاجتماع أكد الوزير الشامي، أهمية ممارسة مجلس إدارة المؤسسة للمهام المناطة به في تنظيم العمل وتطوير الأداء، وفقا لقانون إنشاء المؤسسة، والعمل على معالجة الإشكاليات التي صاحبت تنفيذ المهام خلال العام الماضي.



وحث على مضاعفة الجهود وتفعيل عمل القطاعات والإدارات العامة والأقسام بالمؤسسة التلفزيونية والإذاعية والهندسية والمالية والإدارية .. لافتا إلى أهمية أن تكون خطط وبرامج المؤسسة واقعية، وفقا لمهام وأهداف المؤسسة ومسارات العمل الإعلامي التي تم طرحها في اجتماع سابق مع قيادات المؤسسات الإعلامية.



وأشار وزير الإعلام إلى أهمية تعزيز دور وسائل الإعلام ومواكبتها للأحداث والأنشطة التي تشهدها الساحة الوطنية، سيما في ظل استمرار العدوان والحصار وما يتطلبه ذلك من التغطية المواكبة لها عبر مختلف القنوات والإذاعات.



وتطرق وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون، إلى أهمية الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة على ضوء المشروع الذي أطلقه الرئيس الشهيد صالح الصماد " يد تحمي .. ويد تبني" ووفقا لموجهات الرؤية الإستراتيجية للإعلام الوطني ومواكبته للمرحلة الراهنة.



ولفت بهذا الصدد إلى الأهمية الإستراتيجية للمشروع، وما يتطلب ذلك من مواكبة إعلامية تعزز من مسار بناء الدولة.



وشدد على ضرورة تضمين الخطة الإعلامية للمؤسسة، تطوير وتحسين أداء القنوات والإذاعات الوطنية مهنيا وفنيا إلى جانب تنوع البرامج وحسن الاختيار لتكون مواكبة للأنشطة والفعاليات التي تشهدها البلاد.



وعبر وزير الإعلام عن ثقته بمسئولي القطاعات والإدارات العامة في تحمل مسؤولية تنفيذ الخطط والبرامج على أكمل وجه، خاصة وأن المؤسسة لديها من الخبرات والكوادر الإعلامية والفنية ما يمكنها من تحقيق ذلك.. مؤكدا دعم قيادة الوزارة والمؤسسة ومتابعتها المستمرة لتوفير المتطلبات والإمكانيات والاحتياجات اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج.

سبأ [05/يناير/2019]سبأ