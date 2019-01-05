عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس وزراء اليابان : وصلنا مع روسيا إلى نقطة مفصلية لتبنّي معاهدة سلام نهائية طوكيو – سبأ :



إعتبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم أن بلاده وروسيا وصلتا إلى نقطة مفصلية في عملية تبنّي معاهدة السلام ومصادقة البلدين النهائية عليها.



ونقلت وكالات الانباء الروسية عن شينزو آبي قوله اليوم السبت انه "من هذه اللحظة، بدأت مرحلة حاسمة في قضية معاهدة السلام".



واوضح "سنجري مع الرئيس فلاديمير بوتين مباحثات، سنصرّ فيها على وضع نقطة النهاية في هذه القضية".



وفي وقت سابق، ذكرت الأنباء أن بوتين وآبي كلفا الجهات المعنية في بلديهما، بتكثيف المفاوضات حول معاهدة للسلام تنبثق عن إعلان عام 1956م.



ويتنازع البلدان على جزر كوريل الجنوبية الاربع وتؤكد طوكيو ملكيتها لجزر الكوريل إيتوروب، وكوناشير، وشيكوتان وهابوماي بموجب اتفاق التجارة الثنائية لعام 1855م، وجعلت من عودة الجزر أحد شروط معاهدة السلام مع روسيا، والتي لم توقع منذ الحرب العالمية الثانية.



من جهتها تقول موسكو أن جزر الكوريل الجنوبية كانت في الواقع جزءً من الاتحاد السوفيتي السابق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأن السيادة الروسية عليها مسجلة ضمن مواثيق القانون الدولي، بحيث لا يمكن لأحد التشكيك في مصداقيتها.



إلا أن الإعلان المشترك لعام 1956م نص على تسليم اليابان جزيرتي هابوماي وشيكوتان، بعد إبرام معاهدة السلام دون المساس بجزيرتي كوناشير وإيتوروب.

سبأ [05/يناير/2019]سبأ