محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع برئاسة النعيمي للفريق المكلف بتقييم الملاحظات حول رؤية بناء الدولة صنعاء-سبأ:

عقد الفريق الفني المكلف بتقييم الملاحظات حول الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة المقدمة من المجلس السياسي الأعلى اجتماعا برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي .



وفي الاجتماع الذي حضره أمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري ووزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم .. استعرض النعيمي، مراحل إعداد الإستراتيجية والصعوبات التي واجهت الفريق أثناء إعداد الرؤية .



وأكد أن هذه الرؤية ما تزال مسودة قابلة للتحديث والتطوير وبحاجة لإثراء وتم إعادتها إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي كونها المعنية بدرجه أساسية لقيادة عملية تطوير وتحديث الرؤية الإستراتيجية.



واعتبر النعيمي هذه الرؤية، ستمثل خارطة طريق للخطط والاستراتيجيات القطاعية والبرامج التنموية خلال المرحلة القادمة .. مشددا على أهمية تفعيل دور الرقابة والتقييم لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات لتجاوز السلبيات التي وقعت أثناء العقود الماضية.



فيما نوه وزير التخطيط والتعاون الدولي بالجهود التي بذلها الفريق الفني المكلف لانجاز الرؤية الإستراتيجية والتي تعد بمثابة خارطة طريق لتوجيه كافة الخطط والاستراتيجيات القطاعية والبرامج التنموية المختلفة .



من جهته قدم وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية المهندس عبدالله الشاطر عرضا فنيا حول خطة عمل الفريق لانجاز المهمة المكلف بها الفريق في إطار المحور الاقتصادي .



وأكد استمرار الجهود لاستكمال انجاز الرؤية الوطنية الإستراتجية لبناء الدولة.



حضر الاجتماع أمين عام رئاسة الوزراء الدكتور أحمد الحضراني ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إسماعيل المحاقري.

سبأ [05/يناير/2019]سبأ