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  رياضة
مانشستر يونايتد يتغلب على ريدينغ 2 – صفر ضمن كأس إنجلترا لكرة القدم
[05/يناير/2019]
لندن – سبأ :

تغلب فريق مانشستر يونايتد على ضيفه ريدينغ بنتيجة 2 – صفر في المباراة التي اقيمت بين الفريقين اليوم السبت ضمن الدور الثالث بمسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم.


وبهذا الفوز على ملعب أولد ترافورد حقق وصيف بطل المسابقة الموسم الماضي وثاني أكثر الفرق إحرازاً للقب (12)، انتصاره الخامس في خمس مباريات خاضها منذ الاستعانة بمدربه الجديد النروجي أولي غونار سولسكاير للاشراف عليه حتى نهاية الموسم خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو المقال في 18 ديسمبر الماضي .

وبلغ الدور الرابع وست هام يونايتد بفوزه على برمنغهام سيتي (درجة أولى) بهدفين سجلهما النمسوي ماركو أرناوتوفيتش (2) وأندي كارول (90).

وفي أبرز المباريات المقررة السبت يلعب تشلسي حامل اللقب مع نوتنغهام فورست (درجة أولى)، وأرسنال، صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب (13)، مع مضيفه بلاكبول (درجة ثانية)، على أن يلتقي الأحد مانشستر سيتي مع روثرهام يونايتد (أولى)، والإثنين ليفربول مع مضيفه ولفرهامبتون.

سبأ
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