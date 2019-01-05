[05/يناير/2019]
صنعاء-سبأ:
ناقش محافظ ذمار محمد حسين المقدشي مع رئيس هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القاضي أحمد عبدالله العزاني اليوم، إجراءات الحفاظ على أراضي وممتلكات الدولة وحمايتها من الاعتداءات.
وفي اللقاء أكد المحافظ المقدشي أهمية التنسيق بين السلطة المحلية بالمحافظة والهيئة لإنزال المخططات العمرانية للأحياء الجديدة والعمل على شق الشوارع للحد من البناء العشوائي، ليشمل ذلك مراكز المديريات والمدن الثانوية بما يضمن تحديد مواقع الخدمات والمنشآت العامة والحد من العشوائيات.
ولفت إلى حرص قيادة المحافظة على أراضي وممتلكات الدولة وحمايتها من النهب والاعتداءات .. مؤكدا استعداد السلطة المحلية تقديم التسهيلات لإنجاح مهام الهيئة وتعزيز دورها لتطبيق المخططات العمرانية ومنع أي مخالفات.
بدوره أكد القاضي العزاني ضرورة تكاتف الجهود لحماية أراضي الدولة وتطبيق المخططات العمرانية.
ولفت إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد بما يعزز من دور الهيئة في تفعيل الرقابة والتفتيش للحفاظ على أراضي وممتلكات الدولة ومتابعة القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات بما يحافظ على أراضي وممتلكات الدولة وكذا الاهتمام بتحصيل الإيرادات العامة.
سبأ