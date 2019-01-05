محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء بذي السفال والسياني بإب لاستمرار النكف القبلي في مواجهة العدوان إب - سبأ :





نظم أبناء مديريتي ذي السفال والسياني بمحافظة إب اليوم، لقاء قبلي استمرارا للنكف في مواجهة العدوان.







وفي اللقاء أكد محافظ إب عبدالواحد صلاح، استمرار أبناء محافظة إب في التعبئة العامة والتحشيد للجبهات وفاءا لدماء الشهداء وتحرير الوطن من دنس الغزاة والمحتلين .



وأشار إلى أن يتعرض له الوطن من عدوان وحصار ومؤامرات، يتطلب من الجميع شحذ الهمم ورص الصفوف وبذل المزيد من العطاء لدعم الجبهات ورفدها بالرجال والسلاح .



من جانبه دعا عضو مجلس الشورى محمد النوعة ووكيل المحافظة علي بن علي النوعة إلى المزيد من التحرك ورفد الجبهات لمواجهة تصعيد العدوان خصوصا في جبهة الساحل الغربي، وخروقاته لوقف اطلاق النار في الحديدة وتنصلهم عن تنفيذ اتفاق السويد .



فيما أكدت كلمة مجلس التلاحم القبلي بمديريتي ذي السفال والسياني التي ألقاها أمين ابو رأس، جهوزية قبائل المديريتين التحرك لمساندة أبطال الجيش واللجان الشعبية في كافة الجبهات دفاعا عن الوطن امنه واستقراره.



وأكد المشاركون في اللقاء استمرار قبائل ذي سفال والسياني، في النفير العام والتوجه لجبهات العزة والشرف .



ونددوا بالصمت والتخاذل الأممي إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم وحصار يرتكبها تحالف العدوان ومرتزقته إلى جانب خروقاتهم المتواصلة في الحديدة .



واستنكر المشاركون ممارسة قوى العدوان بحق أبناء المحافظات الجنوبية المحتلة، من قتل واعتقالات وفوضى .. مشددين على أهمية مساندة أبناء المحافظات المحتلة في دحر المحتل .



تخلل اللقاء الذي حضرة عدد من وكلاء المحافظة وأعضاء من مجلسي النواب والشورى وقيادات أمنية وعسكرية ومدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة، قصيدة للشاعر جميل الكامل واستعراضات طلابية .

سبـأ [05/يناير/2019]سبـأ