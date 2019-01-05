ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 05 - يناير - 2019 الساعة 07:16:45م
رئيس الوزراء: ذوي الاحتياجات الخاصة وقضاياهم حاضرة بقوة لدى القيادة السياسية
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور إن العطاء الزاخر لذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف مجالات الحياة دليل قوي على أن الإعاقة الحقيقة ليس في الجسد وحواسه بل في العقلية والذهنية والفكر".
العفو الدولية تطلق حملة عالمية لوقف تدفق السلاح للنظامين السعودي والإماراتي
أطلقت منظمة العفو الدولية حملة عالمية لوقف تدفق السلاح إلى النظامين السعودي والإماراتي بسبب العدوان العسكري والمجازر التي يرتكباها في اليمن تحت شعار (أوقفوا تدفق الأسلحة التي تفتك باليمنيين).
اجتماع بوزارة الصناعة يقر تنفيذ لائحة بيع اللحوم
أقر اجتماع عقد اليوم برئاسة وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية عبد الله عبد الولي نعمان، ضم عقال بائعي اللحوم، تنفيذ البيع بالسعر المتفق عليه مع نقابة بائعي اللحوم والمواشي.
الأوكرانية تسورينكو تفاجئ اليابانية أوساكا وتتأهل الى نهائي دورة بريزبين للتنس
حققت الأوكرانية ليسيا تسورينكو المصنفة 27 عالمياً مفاجأة من العيار الثقيل بعد تمكنها اليوم السبت من إقصاء اليابانية ناومي أوساكا المصنفة خامسة عالمياً من الدور نصف النهائي لدورة بريزبين الأسترالية الدولية.
آخر الأخبار:
اجتماع برئاسة النعيمي للفريق المكلف بتقييم الملاحظات حول رؤية بناء الدولة
مانشستر يونايتد يتغلب على ريدينغ 2 – صفر ضمن كأس إنجلترا لكرة القدم
اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء لمناقشة مشكلة الصرف الصحي بأمانة العاصمة
الرئيس الصيني يوجه جيش بلاده بتعزيز جاهزيته القتالية من نقطة انطلاق جديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
لقاء بذي السفال والسياني بإب لاستمرار النكف القبلي في مواجهة العدوان
[05/يناير/2019]
إب - سبأ :



نظم أبناء مديريتي ذي السفال والسياني بمحافظة إب اليوم، لقاء قبلي استمرارا للنكف في مواجهة العدوان.




وفي اللقاء أكد محافظ إب عبدالواحد صلاح، استمرار أبناء محافظة إب في التعبئة العامة والتحشيد للجبهات وفاءا لدماء الشهداء وتحرير الوطن من دنس الغزاة والمحتلين .

وأشار إلى أن يتعرض له الوطن من عدوان وحصار ومؤامرات، يتطلب من الجميع شحذ الهمم ورص الصفوف وبذل المزيد من العطاء لدعم الجبهات ورفدها بالرجال والسلاح .

من جانبه دعا عضو مجلس الشورى محمد النوعة ووكيل المحافظة علي بن علي النوعة إلى المزيد من التحرك ورفد الجبهات لمواجهة تصعيد العدوان خصوصا في جبهة الساحل الغربي، وخروقاته لوقف اطلاق النار في الحديدة وتنصلهم عن تنفيذ اتفاق السويد .

فيما أكدت كلمة مجلس التلاحم القبلي بمديريتي ذي السفال والسياني التي ألقاها أمين ابو رأس، جهوزية قبائل المديريتين التحرك لمساندة أبطال الجيش واللجان الشعبية في كافة الجبهات دفاعا عن الوطن امنه واستقراره.

وأكد المشاركون في اللقاء استمرار قبائل ذي سفال والسياني، في النفير العام والتوجه لجبهات العزة والشرف .

ونددوا بالصمت والتخاذل الأممي إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم وحصار يرتكبها تحالف العدوان ومرتزقته إلى جانب خروقاتهم المتواصلة في الحديدة .

واستنكر المشاركون ممارسة قوى العدوان بحق أبناء المحافظات الجنوبية المحتلة، من قتل واعتقالات وفوضى .. مشددين على أهمية مساندة أبناء المحافظات المحتلة في دحر المحتل .

تخلل اللقاء الذي حضرة عدد من وكلاء المحافظة وأعضاء من مجلسي النواب والشورى وقيادات أمنية وعسكرية ومدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة، قصيدة للشاعر جميل الكامل واستعراضات طلابية .

سبـأ
  المزيد من (محلي)
اجتماع برئاسة النعيمي للفريق المكلف بتقييم الملاحظات حول رؤية بناء الدولة
اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء لمناقشة مشكلة الصرف الصحي بأمانة العاصمة
مناقشة إجراءات الحفاظ على أراضي وممتلكات الدولة بذمار
رئيس الوزراء: ذوي الاحتياجات الخاصة وقضاياهم حاضرة بقوة لدى القيادة السياسية
لقاء موسع لأبناء الصفراء بصعدة دعماً للجيش واللجان
صاروخ زلزال1 يدك تجمعات للمرتزقة في معسكر السلان بالجوف
لقاء بوصاب السافل بذمار يؤكد على وحدة الصف في مواجهة العدوان
كسر زحف لمرتزقة الجيش السعودي بعسير
اجتماع بوزارة الثقافة يقر تشكيل لجنة لمعاينة المباني في محيط دار الحجر ومنع الاستحداثات
مناقشة الوضع الصحي العام بمحافظة عمران
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارتين على مديرية مستبأ بحجة
[05/يناير/2019]
منظمة العفو الدولية تطلق حملة عالمية لوقف تدفق السلاح إلى السعودية والإمارات
[05/يناير/2019]
20 غارة لطيران العدوان على صعدة والمرتزقة يواصلون خرق الهدنة في الحديدة
[05/يناير/2019]
استشهاد مواطنين ومقتل قيادي في النخبة الشبوانية إثر اشتباكات وقصف مروحيات الأباتشي
[04/يناير/2019]
استشهاد سبعة مواطنين بقصف طيران الأباتشي الإماراتي بمحافظة شبوة
[04/يناير/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by