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آخر تحديث: السبت، 05 - يناير - 2019 الساعة 07:16:45م
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  عربي ودولي
مصرع أربعة أشخاص جراء عاصفة (بابوك) في جنوب تايلاند
[05/يناير/2019]
بانكوك – سبأ :

لقي اربعة اشخاص مصرعهم جراء العاصفة (بابوك) الشديدة القوة والتي تضرب جنوب تايلاند منذ الخميس وتسببت في فيضانات وانقطاع في التيار الكهربائي، رغم عدم وصولها الى الجزر السياحية في البلاد .


وتترافق (بابوك) أول عاصفة استوائية تضرب المملكة منذ 30 عاماً خارج موسم الأمطار، مع رياح عاتية تصل سرعتها إلى 75 كلم في الساعة، وأمواج يتراوح ارتفاعها بين ثلاثة وخمسة أمتار، وأمطار غزيرة تسببت بكثير من الفيضانات.

وارتفعت حصيلة العاصفة منذ الخميس الى اربعة قتلى ومفقود واحد، مع وفاة رجلين بعد ظهر الجمعة في محافظة ناخون سي ثامارات.

وذكرت الشرطة التايلاندية أن الضحيتين هما شخص (35 عاماً) قتل جراء سقوط شجرة على منزله، وآخر (46 عاماً) قتل في حادث سيارة نتيجة الانزلاق بسبب الأمطار.

كما قتل صياد من محافظة باتاني قرب الحدود مع ماليزيا صباح الجمعة حين قلبت أمواج عالية مركبه وهو عائد إلى المرفأ، كما أن أحد أفراد الطاقم لا يزال مفقوداً، في الوقت الذي غرق فيه أحد الرعايا الروس في كوه ساموي.

وكان الإعصار غاي، آخر ظاهرة مناخية كبيرة تضرب المنطقة في هذه الفترة من السنة، خلف مئات القتلى عام 1989م.

وتراجعت حدة العاصفة بابوك صباح السبت وتحركت نحو بحر أندامان حيث يقع منتجعا كرابي وفوكيت السياحيان من دون التسبب بضحايا، ثم ابتعدت عن تايلاند، كما ذكر مركز الأرصاد الجوية التايلندي.

وكانت العاصفة استثنت جزر كوه ساموي وكوه فانغان وكوه تاو في خليج تايلاند الجمعة وهي جزر تشهد إقبالاً سياحياً في فترة أعياد رأس السنة.

وبقي مئات السياح عالقين في هذه الجزر الجمعة بانتظار تحسن الطقس، فيما بقيت حركة العبارات متوقفة، وكذلك الأمر بالنسبة الى ثلاثة مطارات.

سبـأ
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