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آخر تحديث: السبت، 05 - يناير - 2019 الساعة 07:16:45م
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  عربي ودولي
محتجو (السترات الصفراء) في فرنسا يدعون ليوم تعبئة ثامن لاستنهاض حركتهم
[05/يناير/2019]
باريس – سبأ :

دعا محتجو حركة (السترات الصفراء) في فرنسا اليوم السبت إلى يوم تعبئة ثامن لاستنهاض حركتهم بعد اعتقال أحد قادتهم المعروفين في الإعلام، في تحد للحكومة التي باتت تصف تحركهم بـ"العصيان" وتطالب بعودة النظام.


ودعا المحتجون إلى التظاهر في باريس والمقاطعات في أول تعبئة للعام 2019م، غير آبهين بالتنازلات التي قدمتها الحكومة والنقاش الوطني الكبير الذي يبدأ في منتصف كانون الثاني/يناير لبحث المطالب.

وانطلقت هذه الحركة في الـ 17 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وضمت فرنسيين من الطبقتين الشعبية والوسطى أرادوا التنديد بالسياسات المالية والاجتماعية للحكومة التي يعتبرونها ظالمة، والمطالبة بتحسين القوة الشرائية في البلاد.

وفي المناطق أعلن عن تحركات للسترات الصفراء في العديد من المدن خاصة في بوردو وتولوز (جنوب غرب) وليون (وسط شرق).

كما أُعلن عن تحركين كبيرين في العاصمة، هما مسيرة من مقر البلدية إلى الجمعية الوطنية عصر السبت، وتجمع في جادة الشانزليزيه التي كانت مركزاً للاحتجاجات في أيام التعبئة السابقة.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية انه في حوالي الساعة السابعة والنصف بتوقيت غرينتش كانت نحو 15 شاحنة لقوات الأمن الفرنسية تتمركز في أسفل جادة الشانزليزيه، وعلى مقربة من قوس النصر، في حين كان عدد المحتجين لا يزال قليلاً جداً.

واعتقل إريك درويه، أحد قادة التظاهرات المثير للجدل، مساء الأربعاء قرب هذه الجادة وأوقف قيد التحقيق حوالي عشر ساعات، ما أثار استنكار المعارضة والمحتجين الذين نددوا بإجراء "سياسي" وتوعدوا بأنهم "لن يقدموا أي تنازل".

سبـأ
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