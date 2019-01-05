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لقاء موسع لأبناء الصفراء بصعدة دعماً للجيش واللجان
[05/يناير/2019] صعدة - سبأ:
عقد لقاء قبلي موسع بمديرية الصفراء محافظة صعدة اليوم للتنديد بجرائم العدوان ودعماً وإسناداً لرجال الجيش واللجان الشعبية.
وفي اللقاء أكد أبناء المديرية على أولوية مواجهة تصعيد العدوان الغاشم بإسناد رجال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.
واستنكروا استمرار العدوان الأمريكي السعودي في ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني وتدمير ما تبقى من ممتلكاتهم الخاصة والعامة في ظل غياب للضمير العالمي .
وأكدوا على أن لا رهان إلا على الله سبحانه وتعالى وسواعد الشعب اليمني بجيشه ولجانه لتطهير البلاد من دنس المحتلين ومرتزقتهم.
سبأ