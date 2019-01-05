الأوكرانية تسورينكو تفاجئ اليابانية أوساكا وتتأهل الى نهائي دورة بريزبين للتنس [05/يناير/2019] بريزبين (أستراليا) – سبأ:

حققت الأوكرانية ليسيا تسورينكو المصنفة 27 عالمياً مفاجأة من العيار الثقيل بعد تمكنها اليوم السبت من إقصاء اليابانية ناومي أوساكا المصنفة خامسة عالمياً من الدور نصف النهائي لدورة بريزبين الأسترالية الدولية.



واستطاعت تسورينكو من الفوز على اوساكا بنتيجة 6-2 و6-4 في اللقاء الذي جمع اللاعبتين اليوم .



وستواجه تسورينكو في المباراة النهائية الأحد التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة ثامنة، الفائزة في وقت سابق على الكرواتية دونا فيكيتش 6-3 و6-4.



وسبق لليابانية أوساكا (21 عاماً)، التي ستتقدم للمرتبة الرابعة عالمياً في تصنيف اللاعبات المحترفات الصادر الإثنين القادم، أن سحقت منافستها الأوكرانية 6-1 و6-1 في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى التي أحرزت لقبها في أيلول/ سبتمبر الماضي.



وعبرت أوساكا عن خيبتها قائلة "أشعر أني تصرفت بأسوأ طريقة ممكنة على الملعب اليوم.. لم أعرف التعامل مع واقع اني لا ألعب بشكل جيد.. أعتقد أني تعلمت ما يجب عليّ فعله لتحسين الوضع (في المستقبل)".



وتسعى تسورينكو (29 عاماً) إلى إحراز لقبها الخامس في مسيرتها، وهي التي دأبت على الفوز بلقب واحد على الأقل في الأعوام الأربعة الماضية، ولم يسبق لها أن خسرت في مباراة نهائية.



في المقابل ستحاول بليسكوفا التي سبق لها أن فازت بلقب دورة بريزبين عام 2017م، أن تحرز اللقب الـ 12 في مسيرتها، والأوّل لها منذ فوزها بدورة طوكيو اليابانية في أيلول/ سبتمبر الماضي.

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