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آخر تحديث: السبت، 05 - يناير - 2019 الساعة 07:16:45م
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قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور إن العطاء الزاخر لذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف مجالات الحياة دليل قوي على أن الإعاقة الحقيقة ليس في الجسد وحواسه بل في العقلية والذهنية والفكر".
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أقر اجتماع عقد اليوم برئاسة وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية عبد الله عبد الولي نعمان، ضم عقال بائعي اللحوم، تنفيذ البيع بالسعر المتفق عليه مع نقابة بائعي اللحوم والمواشي.
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حققت الأوكرانية ليسيا تسورينكو المصنفة 27 عالمياً مفاجأة من العيار الثقيل بعد تمكنها اليوم السبت من إقصاء اليابانية ناومي أوساكا المصنفة خامسة عالمياً من الدور نصف النهائي لدورة بريزبين الأسترالية الدولية.
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  محلي
لقاء بوصاب السافل بذمار يؤكد على وحدة الصف في مواجهة العدوان
[05/يناير/2019] ذمار - سبأ:
أكد لقاء قبلي موسع عقد اليوم في مديرية وصاب السافل بذمار، أهمية تعزيز التلاحم والاصطفاف في مواجهة العدوان السعودي الامريكي وإفشال مخططاته.

   وفي اللقاء الذي شارك فيه قيادات السلطة المحلية والتنفيذية ومشائخ وشخصيات اجتماعية، أشار مدير المديرية فؤاد أحمد القديمي إلى أهمية تضافر الجهود لتعزيز وحدة الصف والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

   وحث الجميع على الإسهام الفاعل في تعزيز جهود التحشيد والتعبئة العامة ورفد الجبهات بالرجال والعتاد وقوافل الدعم.

ولفت القديمي إلى أهمية إيلاء أسر الشهداء وذويهم رعاية خاصة وفاء لتضحياتهم الكبيرة التي قدموها في مختلف الجبهات.. مشيدا بصمود أبناء المديرية ودورهم في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

فيما أكد المشاركين في اللقاء على وحدة الصف ومساندة الجيش واللجان الشعبية لمواجهة العدوان وتصعيده في مختلف الجبهات.

     ونددوا باستمرار العدوان والحصار وعدم التزامه باتفاق التهدئة في الحديدة.. مؤكدين صمودهم وثباتهم في مواجهته حتى تحقيق النصر.

وطالبوا الأمم المتحدة بتحمل مسئولياتها تجاه استمرار العدوان والحصار وجرائمه بحق اليمن أرضا وإنسانا والتي تتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية.
سبأ
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