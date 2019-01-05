لقاء بوصاب السافل بذمار يؤكد على وحدة الصف في مواجهة العدوان [05/يناير/2019] ذمار - سبأ:

أكد لقاء قبلي موسع عقد اليوم في مديرية وصاب السافل بذمار، أهمية تعزيز التلاحم والاصطفاف في مواجهة العدوان السعودي الامريكي وإفشال مخططاته.



وفي اللقاء الذي شارك فيه قيادات السلطة المحلية والتنفيذية ومشائخ وشخصيات اجتماعية، أشار مدير المديرية فؤاد أحمد القديمي إلى أهمية تضافر الجهود لتعزيز وحدة الصف والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.



وحث الجميع على الإسهام الفاعل في تعزيز جهود التحشيد والتعبئة العامة ورفد الجبهات بالرجال والعتاد وقوافل الدعم.



ولفت القديمي إلى أهمية إيلاء أسر الشهداء وذويهم رعاية خاصة وفاء لتضحياتهم الكبيرة التي قدموها في مختلف الجبهات.. مشيدا بصمود أبناء المديرية ودورهم في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.



فيما أكد المشاركين في اللقاء على وحدة الصف ومساندة الجيش واللجان الشعبية لمواجهة العدوان وتصعيده في مختلف الجبهات.



ونددوا باستمرار العدوان والحصار وعدم التزامه باتفاق التهدئة في الحديدة.. مؤكدين صمودهم وثباتهم في مواجهته حتى تحقيق النصر.



وطالبوا الأمم المتحدة بتحمل مسئولياتها تجاه استمرار العدوان والحصار وجرائمه بحق اليمن أرضا وإنسانا والتي تتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية.

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