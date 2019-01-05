محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ المحويت يطلع علی تحضيرات إحياء ذكری الشهيد المحويت-سبأ:

اطلع محافظ المحويت فيصل أحمد حيدر اليوم علی التحضيرات لإحياء الذكری السنوية للشهيد.



وفي اجتماع ضم أمين عام محلي المحافظة الدكتور علي الزيكم والوكيل صادق فروان .. حث المحافظ حيدر علی إقامة فعاليات ومعارض تليق بتضحيات الشهداء في سبيل عزة وكرامة الوطن .



ولفت إلى أن ذكری الشهيد تحيي لدى الجميع روح المسؤولية والثبات في مواجهة العدوان .. مشيرا إلى أن أهمية إحياء فعاليات ذكرى الشهيد تمكن في التذكير بتضحيات الشهداء في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.



وشدد على ضرورة الاهتمام بأسر الشهداء وتلمس احتياجاتهم .



وكان المحافظ حيدر والزيكم وفروان زاروا روضة الشهداء بمدينة المحويت ووضعوا إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.

سبأ [05/يناير/2019]سبأ