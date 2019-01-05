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بدء دورة تدريبية خاصة بتأهيل أمهات الأطفال المستضعفين بذمار
[05/يناير/2019]
ذمار-سبأ:

بدأت بذمار اليوم دورة تدريبية خاصة بتأهيل أمهات الأطفال المستضعفين في المحيط المجتمعي للمراكز المجتمعية لحماية الطفل والإرشاد الأسري وتستمر 12 يوما.


تهدف الدورة التي ينفذها مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة اليونسيف وبالتنسيق مع مركز الأسر المنتجة بمديرية ذمار ضمن مشروع التمكين الاقتصادي، إلى تأهيل 150 امرأة في مجال الخياطة والتطريز وصناعة البخور والصناعات الغذائية.

وخلال افتتاح الدورة بحضور وكيل المحافظة محمود الجبين، أكد وكيل المحافظة محمد عبدالرزاق أهمية الدورة في صقل مهارات الأمهات في المهن والصناعات اليدوية المدرة للدخل.

وحث المشاركات على الاستفادة من الدورة وتنمية قدراتهن في صناعة البخور والصناعات الغذائية والخياطة والتطريز لتصبح أسر منتجة وقادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية .

وأشاد بجهود مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في تنفيذ مثل هذه البرامج الهادفة والتي تهتم بدعم وتمكين الأسر المحتاجة اقتصاديا ..مؤكدا دعم ومساندة السلطة المحلية لهذه المشاريع الاجتماعية .

فيما أشار مدير مكتب الشؤون الاجتماعية خالد سيف المقدشي إلى أهمية الدورة في تعليم الأمهات مهن وصناعات تساعدهن على تأمين مصدر دخل دائم لمواجهة متطلبات الحياة .

من جانبه أشار مدير إدارة الحالة بمكتب الشؤون الاجتماعية إلى أن مشروع التمكين للأسر المحتاجة والمستهدفة يأتي بناء التقييم من خلال الاحصائيات والمسح الميداني في المراكز المجتمعية.. مشيرا إلى أنه سيتم توفير مكائن الخياطة والأدوات اللازمة للمشاركات.

حضر التدشين مدير مكتب الثقافة محمد العومري ومدير مركز الأسر المنتجة بمديرية ذمار زبيدة الشغدري .

سبأ
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