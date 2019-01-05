محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء إختبارات الفصل الأول بكلية الطب بجامعة إب إب -سبأ:

بدأت بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة إب اليوم إختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2018- 2019 في قسمي الطب البشري والمختبرات بمستوايتهما الثلاثة.



وأشاد رئيس جامعة إب الدكتور طارق المنصوب خلال اطلاعه على سير الإمتحانات بالكلية 0بحرص هيئات التدريس بالجامعة على الإنتظام في الأداء والجودة في التحصيل العلمي والعملي وصولا لموسم الإختبارات بصورة مواكبة للتقويم الجامعي الموحد.



فيما إستعرض عميد الكلية الدكتور عبدالله المطري خطة عمل الكلية منذ بداية العام الجامعي وما تم إتخاذه من إجراءات لحل الصعوبات التي واجهت الكلية، خاصة ما يتعلق بتعثر إلتحاق عدد من الطلاب والطالبات.



رافقه نائب عميد الكلية الدكتورة سنية القرمطي ومسجل عام الجامعة عبدالملك الأكوع وأمين عام الكلية عبده صالح البعداني ومدير الوحدة الحسابية بشؤون الطلبة رشاد الجوفي ومدير عام الإعلام المساعد علي درموش وعدد من المعنيين.

سبأ [05/يناير/2019]سبأ