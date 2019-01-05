محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة يدشن برنامج مساق البورد في أمراض القلب صنعاء-سبأ:

دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل بصنعاء برنامج التدريب في مساق البورد في أمراض القلب الذي تقدم له 40 كادر ويستمر ثلاث سنوات.



حيث أكد الدكتور المتوكل أن البرنامج الذي ينفذه البرنامج المجلس اليمني للاختصاصات الطبية في الوزارة لأول مرة في اليمن يعد إنجاز نوعي في تاريخ البلد كونها من التخصصات النادرة التي تفتقر إليها اليمن.



ولفت إلى أن فتح تخصصات جديدة يأتي في إطار سعي الوزارة للإرتقاء بالمستوى العلمي والمهارتي للعاملين في القطاع الطبي بما يضمن تقديم الخدمات الطبية للمرضى خاصة تلك التي تستدعي السفر للخارج ومنها أمراض القلب .



وأشار وزير الصحة إلى ما تتضمنه خطط وبرامج الوزارة من أهداف تتمثل في توفير اطباء متخصصين في هذه المجالات خصوصا في ظل ظروف العدوان ومنع الالاف من المرضى للسفر للعلاج في الخارج ما يستوجب الاستفادة من الكوادر والكفاءات الطبية المحلية.



ولفت إلى أهمية تضافر جهود العاملين في القطاع الصحي إفرادا ومؤسسات وهيئات بما يعزز ثقة المواطنين بالخدمات الطبية المقدمة وتلافي أوجه القصور في هذا الجانب.



وقال" نحن بحاجة إلى خطوات علمية مؤسسية أكاديمية للوصول إلى أعلى الدرجات خاصة واليمن اليوم تمتلك كوادر طبية قادرة على المنافسة والتميز والإبداع ".



فيما ثمن منسق البرنامج الدكتور محمد المترب وأمين عام المجلس اليمني للاختصاصات الطبية الدكتورة أثمار حسين دور وزير الصحة وسعيه لتفعيل برامج البورد خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد .



وأشارا إلى الحرص على مواصلة الأنشطة والبرامج ذات الصلة بتطوير مستوى الخدمات الطبية والتفوق العلمي للكادر اليمني في مختلف التخصصات.



يذكر أن وزير الصحة دشن الأسبوع الماضي برامج الماجستير للتخصصات الطبية النادرة في جراحة الاوعية الدموية وجراحة الترميم والحروق وجراحة الفم والوجه والفكين لأول مرة في تاريخ الطب في اليمن.

سبأ [05/يناير/2019]سبأ