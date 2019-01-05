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آخر تحديث: السبت، 05 - يناير - 2019 الساعة 05:32:35م
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  عربي ودولي
مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة إثنين في إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الامريكية
[05/يناير/2019]
كاليفورنيا – سبأ :

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وجرح أربعة آخرون في إطلاق نار قرب مدينة لوس أنجيليس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فيما لم يعرف بعد دوافع الحادث.


ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسئول في شرطة الولاية قوله اليوم السبت إن الشرطة تلقت بلاغاً بوقوع إطلاق نار طال سبعة أشخاص .

وأضاف المسئول الامني انه تم الاعلان على ثلاث وفيات وجريحان جراء الحادث .. مشيراً الى أن جميع الذين طالهم الحادث من الرجال.

وجاء ذلك في الوقت الذي تحدث فيه شهود عيان لصحيفة (لوس أنجيليس تايمز) عن نشوف عراك في صالة للألعاب في المدينة .

من جانبها الشرطة المحلية عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) المواطنين من الاقتراب من مكان الحادث.

سبأ
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