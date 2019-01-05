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آخر تحديث: السبت، 05 - يناير - 2019 الساعة 05:32:35م
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مناقشة الأوضاع التموينية بمديريات مدينة الحديدة
[05/يناير/2019]
الحديدة -سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم برئاسة القائم بأعمال المحافظ محمد عياش وضم مدراء مديريات مركز المحافظة ، الأوضاع التموينية في المدينة.


واستعرض الاجتماع الصعوبات التي تواجه السلطة المحلية بالمديريات في ضبط أسعار المواد الغذائية الأساسية، والرقابة على الأسواق والزام التجار البيع بالأسعار المحددة من قبل وزارة الصناعة.

وخلال الاجتماع أكد القائم باعمال المحافظ على أهمية قيام مكتب الصناعة والتجارة بدوره في ضبط المخالفين لقائمة الأسعار الرسمية .

حضر الاجتماع وكيل المحافظة مجدي الحسني ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة محمود فكري ومدير عام الغرفة التجارية محمد عبد الواحد.

سبأ
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