محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الأشغال ومحافظ الجوف يناقشان احتياجات المحافظة من مشاريع الطرق صنعاء-سب:





ناقش وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق مع محافظ الجوف صالح درمان اليوم احتياجات محافظة الجوف من مشاريع الطرق.







واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب وزير الأشغال المهندس محمد الذاري ورئيس صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي ونائب رئيس مؤسسة الطرق والجسور المهندس أمير الدين الحوثي والمدير التنفيذي للمؤسسة المهندس لبيب عزالدين سير العمل في سفلتة طريق أرحب - حزم الجوف نظرا لأهميته في ربط عاصمة الجوف بمحافظة صنعاء وأمانة العاصمة.



وأوضح وزير الأشغال العامة والطرق أن الجوف من أكثر المحافظات التي تفتقر إلى مشاريع البنية التحتية خصوصا في مجال الطرق.. مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل مع صندوق صيانة الطرق على حشد وتوفير المزيد من التمويلات اللازمة لمشاريع الطرق في الجوف.



وأشاد بجهود قيادة المحافظة والسلطة المحلية في متابعة وتنفيذ مشاريع وأعمال شق وصيانة الطرق.. لافتا إلى الأعباء الكبيرة التي يتحملها أبناء المحافظة جراء ممارسات العدوان ومرتزقته ومحاولاتهم البائسة لإحداث أي اختراق في جبهات المحافظة.



فيما أشار نائب وزير الأشغال إلى أهمية توفير وحدة شق خاصة بمحافظة الجوف إلى جانب تأهيل المعدات والآليات المتوفرة لدى مكتب الوزارة لتسهم في تسيير العمل داخل المحافظة.



من جانبه ثمن المحافظ درمان اهتمام وزارة الأشغال بصيانة وتوسيع شبكة الطرق في الجوف.



فيما أكد رئيس صندوق صيانة الطرق تفهم الوزارة والصندوق للصعوبات التي تواجه أعمال الطرق في الجوف جراء شحة الإمكانيات المالية ما بستدعي رصد تمويلات إضافية تغطي الاحتياج الفعلي لتنفيذ وصيانة الطرق في المحافظة.







حضر اللقاء وكيل وزارة الأشغال لقطاع الأشغال الدكتور يحيى الشامي ووكيل قطاع الإسكان قاسم عاطف ووكيل محافظة الجوف صالح الدهشا ومدير مكتب الأشغال بالمحافظة علي السواري.

سبأ [05/يناير/2019]سبأ