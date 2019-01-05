السلطات السورية تعلن العثور أسلحة وذخيرة إسرائيلية وأمريكية في ريف درعا

دمشق – سبأ :



أعلنت السلطات السورية اليوم السبت العثور على مستودع بين بلدتي أم المياذن وصيدا بالريف الشرقي لمحافظة درعا يحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة من مخلفات المسلحين بينها إسرائيلي وأمريكي الصنع.



وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) "أنه خلال متابعة الأجهزة المختصة أعمال تمشيط القرى المحررة في درعا حفاظاً على حياة المدنيين عثرت على مستودع للأسلحة بعضها إسرائيلي وأمريكي الصنع من مخلفات المجموعات الارهابية في الأراضي الزراعية بين بلدتي أم المياذن وصيدا بريف درعا الشرقي".



واوضحت مصادر محلية في تصريح للوكالة أن المستودع ضم “كميات كبيرة من الألغام المضادة للأفراد والدبابات إسرائيلية الصنع وعبوات وأحزمة ناسفة متنوعة الاحجام وذخائر للأسلحة الرشاشة من عيار 23 و5ر14 وقذائف (ار بي جي) وهاون متعددة العيارات وكميات كبيرة من البارود المستخدم في صناعة المتفجرات وأسلاكا خاصة بالتفجير عن بعد”.



واضافت ان الجهات المختصة ضبطت في 22 ديسمبر الماضي أسلحة وذخيرة من بينها صواريخ أمريكية الصنع وأدوية اسرائيلية من مخلفات التنظيمات الإرهابية خلال استكمالها أعمال تأمين المنطقة الجنوبية بعد تطهيرها من الإرهاب.



واشارت الى ان الجهات المختصة تعمل بالتعاون مع وحدات الجيش على تأمين المناطق المحررة من خلال تمشيطها، حيث عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة بعضها إسرائيلية وأمريكية المنشأ وادوية وسيارات شحن كبيرة وسيارات إسعاف غربية الصنع ما يعكس حجم الدعم اللوجستي والتسليحي للتنظيمات الارهابية من الدول الداعمة والراعية لإرهابها.

[05/يناير/2019]سبأ