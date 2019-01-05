اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب رئيس الوزراء وزير المالية يلتقي وزير الاتصالات ونائب رئيس بنك التسليف صنعاء -سبأ:

التقى نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي اليوم، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير ونائب الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني الزراعي منير الحكيمي.



جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بعمل وزارة الاتصالات وخطتها للعام الحالي وجوانب التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الأخرى والصعوبات التي تعترض عمل الوزارة.



وفي اللقاء أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أهمية قطاع الاتصالات باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد وطني قوي وقادر على مواجهة التحديات.



وأشار إلى أن ظروف الحرب والحصار المفروض على بلادنا تستدعي تضافر الجهود وتركيزها على حشد الموارد وتنميتها والاستثمار في قطاع الاتصالات .. معتبرا وزارة الاتصالات من أهم الجهات المعول عليها في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإيرادات ودعم الموازنة العامة للدولة.



ولفت إلى ضرورة الاهتمام بأوضاع البريد وحل كافة الإشكاليات التي تحول دون قيامه بالدور الوطني المناط به باعتباره من القطاعات الحيوية ويمتلك كادر مؤهل وبنية تحتية تمكنه من تنفيذ الخطط والبرامج التنموية للمرحلة القادمة.



ووجه الدكتور مقبولي باعتماد تكاليف الربط الشبكي بين وزارة المالية ووزارة الاتصالات ومصلحة الضرائب .. مؤكدا على سرعة استكمال عملية الربط والتي ستساهم بدرجة كبيرة في ضبط الإيرادات والحد من التهرب الضريبي ومراقبة ومتابعة الإيرادات العامة بشكل آلي ومعرفة مكامن الخلل والقصور أولا بأول.



من جانبه عبر وزير الاتصالات عن الشكر لنائب رئيس الوزراء وزير المالية على دعمه المستمر للوزارة وحرصه على معالجة كافة الإشكاليات المالية التي تعترض عملها.

سبأ [05/يناير/2019]سبأ