محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ندوة بصنعاء حول الحرب الناعمة وخطورتها صنعاء-سبأ:

عقدت بالمعهد اليمني التركي بأمانة العاصمة اليوم ندوة ثقافية حول الحرب الناعمة وخطورتها على الشعب اليمني.



وفي الندوة أشار نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي إلى أن الحرب الناعمة لا تقل خطورة عن الحرب العسكرية كونها تستهدف بنوع من التغليف المجمل عقائد ومبادئ وثقافة الشعوب لتصبح بعيدة عن أصالتها وعراقتها وحضارتها وقيمها.



ولفت إلى أن الشعب اليمني يتعرض لهذا النوع من الحرب بهدف إضعاف صموده وتغيير مفاهيمه وثقافته الوطنية .. مؤكدا أن الشعب اليمني يعي ذلك ولن تتمكن منه أي محاولات لتغيير مساره وسيظل قويا في وجه العدوان وثابتا أمام كل التحديات.



وألقيت خلال الندوة كلمات من مدير مكتب التعليم الفني بأمانة العاصمة الدكتور عادل المهدي ووكيل وزارة الأوقاف الشيخ صالح الخولاني وأحمد الشامي تطرقت إلى مفهوم الحرب الناعمة التي تقودها أمريكا وإسرائيل وأدواتها ومخاطرها على الفرد والمجتمع .



وأشاروا إلى إتباع الوسائل المناسبة لمواجهة هذه الحرب والتصدي لها.



وكان نائب وزير التعليم الفني، تفقد سير العملية التعليمية بالمعهد اليمني التركي في مختلف الأقسام والتخصصات.

سبأ [05/يناير/2019]سبأ