محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الأداء الخدمي والتحشيد بمديرية جهران بذمار ذمار -سبأ:

ناقش اجتماع للمكتب التنفيذي بمديرية جهران بذمار اليوم برئاسة وكيل المحافظة محمود الجبين، مستوى الأداء الخدمي وجهود التحشيد والتعبئة العامة بالمديرية.



وخلال الاجتماع أكد الوكيل الجبين، أهمية إزالة المخالفات والبسطات من الشوارع الرئيسة بمدينة معبر ورفعها للأسواق المخصصة وبما يسهم في الحد من الازدحام المروري وتسهيل حركة السير.



وحث على تفعيل دور المكتب التنفيذي في توفير الخدمات الأساسية والحفاظ على النظافة العامة وتعزيز جهود التحشيد والتعبئة العامة ورفد الجبهات بالرجال والعتاد وقوافل الدعم.



ولفت إلى أهمية مضاعفة الجهود لتنمية كافة الأوعية الإيرادية وضبط آليات تحصيلها وفقا للقانون .. مشيدا بدور مكتب الضرائب في رفع تحصيل الإيرادات الضريبية وتنميتها.



ودعا الجميع التعاون للحفاظ على أراضي وأملاك الدولة في المديرية وحصرها وحمايتها من السطو والاعتداءات .. مشددا على أهمية تنفيذ توجيهات قيادة المحافظة في توفير الخدمات الأساسية والإنسانية وتعزيز التحشيد وعوامل الصمود لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته.



وكان مدير المديرية إسماعيل عبدالمغني، استعرض جهود توفير الخدمات الأساسية والتحشيد والتعبئة بالمديرية .. مؤكدا أهمية تضافر جهود الجميع لتجاوز التحديات والإسهام الفاعل في رفد الجبهات بالرجال والقوافل .

سبأ [05/يناير/2019]سبأ