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آخر تحديث: السبت، 05 - يناير - 2019 الساعة 04:24:37م
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة يصل صنعاء
وصل إلى مطار صنعاء الدولي اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.
ترامب يتمسك بطلب تمويل الجدار ويؤكد أنه مستعد لـ"إغلاق حكومي" طويل الأمد
دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا عن مشروعه بناء جدار حدودي مع المكسيك بكلفة 5 مليارات دولار، مؤكدا أنه مستعد لبقاء الإدارات الفدرالية الأمريكية مغلقة طيلة عام أو أكثر.
اجتماع بوزارة الصناعة يقر تنفيذ لائحة بيع اللحوم
أقر اجتماع عقد اليوم برئاسة وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية عبد الله عبد الولي نعمان، ضم عقال بائعي اللحوم، تنفيذ البيع بالسعر المتفق عليه مع نقابة بائعي اللحوم والمواشي.
توتنهام يعود للمركز الثاني بفوزه 3-صفر على كارديف
استعاد توتنهام هوتسبير المركز الثاني في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم متراجعا بفارق ست نقاط خلف ليفربول المتصدر عقب فوزه 3-صفر على كارديف سيتي المتواضع امس الثلاثاء.
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مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة يصل صنعاء
[05/يناير/2019]
صنعاء-سبأ:
وصل إلى مطار صنعاء الدولي اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.
سبأ
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