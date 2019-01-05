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آخر تحديث: السبت، 05 - يناير - 2019 الساعة 12:48:27م
منظمة العفو الدولية تطلق حملة عالمية لوقف تدفق السلاح إلى السعودية والإمارات
أطلقت منظمة العفو الدولية، حملة عالمية لوقف تدفق السلاح إلى السعودية والإمارات تحت شعار "أوقفوا تدفق الأسلحة التي تفتك باليمنيين".
ترامب يتمسك بطلب تمويل الجدار ويؤكد أنه مستعد لـ"إغلاق حكومي" طويل الأمد
دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا عن مشروعه بناء جدار حدودي مع المكسيك بكلفة 5 مليارات دولار، مؤكدا أنه مستعد لبقاء الإدارات الفدرالية الأمريكية مغلقة طيلة عام أو أكثر.
اجتماع بوزارة الصناعة يقر تنفيذ لائحة بيع اللحوم
أقر اجتماع عقد اليوم برئاسة وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية عبد الله عبد الولي نعمان، ضم عقال بائعي اللحوم، تنفيذ البيع بالسعر المتفق عليه مع نقابة بائعي اللحوم والمواشي.
توتنهام يعود للمركز الثاني بفوزه 3-صفر على كارديف
استعاد توتنهام هوتسبير المركز الثاني في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم متراجعا بفارق ست نقاط خلف ليفربول المتصدر عقب فوزه 3-صفر على كارديف سيتي المتواضع امس الثلاثاء.
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العدوان السعودي على اليمن
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UN envoy arrives in Sanaa
[05/يناير/2019]
SANAA, Jan. 5 (Saba) – The United Nations Secretary-General's Special Envoy to Yemen, Martin Griffiths, arrived at Sanaa International Airport on Saturday.
BA
Saba
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