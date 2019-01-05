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  اقتصاد
اجتماع بوزارة الصناعة يقر تنفيذ لائحة بيع اللحوم
[05/يناير/2019]
صنعاء -سبأ:

أقر اجتماع عقد اليوم برئاسة وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية عبد الله عبد الولي نعمان، ضم عقال بائعي اللحوم، تنفيذ البيع بالسعر المتفق عليه مع نقابة بائعي اللحوم والمواشي.


كما أقر الاجتماع بحضور وكيل قطاع التجارة الخارجية بسام الغرباني ومدير مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة خالد الخوالاني ومدير عام المسالخ بالأمانة أحمد حسين إدريس، تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لدراسة المعوقات التي تواجه بائعي اللحوم وأثرها السلبي في ارتفاع أسعار اللحوم.

وشدد الاجتماع على أهمية منع شراء وذبح صغار المواشي وإناث الحيوانات لتحقيق أرباح مادية، دون مراعاة خطورة ذلك على تنمية الثروة الحيوانية في البلاد.

وأكد المجتمعون أهمية وضع إستراتيجية شاملة تتبناها الدولة بشان التسمين والاستيراد وتربية المواشي والعمل على الحد من ظاهرة تهريب المواشي.

حضر الاجتماع نائب رئيس نقابة بائعي اللحوم والمواشي ماجد محمد الضبيبي.

سبأ
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