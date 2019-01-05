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الامم المتحدة تشكك في نزاهة محاكمة الصحافي خاشقجي من قبل سلطات السعودية
[05/يناير/2019]
نيويورك -سبأ:

شككت الامم المتحدة بنزاهة محاكمة تجريها سلطات السعودية بحق الصحافي جمال خاشقجي الذي تم قتله وتقطيعه في قنصلية العربية السعودية في الثاني من اكتوبر الماضي , وطالبت بمشاركة دولية في عملية المحاكمة للمتهمين


وقال مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الجمعة، لا نستطيع تقييم نزاهة المحاكمة الجارية بالسعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي".

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، طالبت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقل "بمشاركة دولية". وأضافت أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعترض دائما على عقوبة الإعدام.

وكانت سلطات الرياض اعلنت الخميس، عقد الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في قتل الصحفي خاشقجي، وأن عدد المتهمين 11 شخص.

سبأ
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