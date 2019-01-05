[05/يناير/2019]
إب-سبأ:
شٌيع بمحافظة إب اليوم جثمان النقيب زين أحمد الحياني، أحد ضحايا أحداث مجمع المشنة المؤسف التي وقعت في 21 ديسمبر الماضي .
تقدم التشييع محافظ إب عبد الواحد صلاح ورئيس الكتلة البرلمانية للمحافظة أحمد النزيلي ووكيل وزارة الداخلية لشئون المناطق الوسطى مدير أمن المحافظة اللواء عبدالحافظ السقاف ووكلاء المحافظة عبدالحميد الشاهري وعلي الزنم وراكان النقيب ورئيس فرع المؤتمر الشعبي العام عقيل فاضل وقيادات أمنية وعسكرية ومدراء المكاتب التنفيذية والشخصيات الاجتماعية وأقرباء وأسرة الشهيد.
تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون. "
سبأ