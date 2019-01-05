ماكرون يبلغ ماي أن اتفاق بريكست هو أفضل اتفاق ممكن

باريس-سبأ:



وقال المسؤول وفق وكالة أنباء رويترز ”أكد الرئيس خلال الاتصال الهاتفي مجددا دعمه للاتفاق الذي تم الوصول إليه في الخامس والعشرين من نوفمبر ، والذي هو أفضل اتفاق ممكن لجميع الأطراف“.



الجدير بالذكر أن مستقبل الاتفاق غير مؤكد مع انتظار تصويت في البرلمان البريطاني، وتتزايد الدعوات إلى استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد وهي دعوات دأبت ماي على رفضها. ويجادل معارضو الاتفاق بأنه قد يترك بريطانيا محصورة داخل الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي لأجل مسمى.

[05/يناير/2019]أعلن مسؤول بقصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أثناء اتصال هاتفي الجمعة أن الاتفاق الذي توصلت إليه بشأن رحيل بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو ”أفضل اتفاق ممكن“.سبأ