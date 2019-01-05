العاصفة "بابوك" تتسبب بفيضانات وانقطاع التيار في تايلاند





ناخون سي ثامارات-سبأ:

لجأ حوالى ثلاثين ألف شخص إلى مراكز إجلاء إثر فيضانات وانقطاع في التيار الكهربائي نتيجة العاصفة الاستوائية "بابوك" التي تجتاح جنوب تايلاند غير أن الجزر السياحية في خليج المملكة بقيت بمنأى عنها.



وتترافق "بابوك"، وهي أول عاصفة استوائية يشهدها جنوب تايلاند خارج موسم الأمطار منذ حوالى ثلاثين عاما، مع رياح عاتية تصل سرعتها إلى 75 كلم في الساعة، وأمواج يتراوح ارتفاعها بين ثلاثة وخمسة أمتار، وأمطار غزيرة تسببت بكثير من الفيضانات.



وأعلن مركز الأرصاد الجوية التايلاندي صباح اليوم السبت خفض تصنيفها إلى عاصفة وقد انتقلت إلى فوق بحر أندامان حيث تقع جزيرتا كرابي وفوكيت السياحيتان.



كما أن جزر كوه ساموي وكوه فانغان وكوه تاو في خليج تايلاند بقيت الجمعة خارج مسار عين العاصفة، وهي جزر تشهد إقبالا سياحيا في فترة أعياد رأس السنة.



ولا يزال مئات السياح عالقين على هذه الجزر صباح اليوم السبت فيما بقيت حركة العبارات متوقفة الجمعة، غير أنه من المتوقع إعادة فتح ثلاثة مطارات محلية خلال النهار. في حين قطعت الكهرباء عن حوالى مئتي ألف منزل في أربع ولايات وخصوصا ناخون سي ثامارات وسورات ثاني بسبب سقوط أشجار وأعمدة، ما ألحق أضرارا بخطوط الكهرباء.



وأفادت دائرة الوقاية من الكوارث أن "التيار ما زال مقطوعا عن حوالى ثلاثين ألف منزل".



ولم تصدر السلطات في الوقت الحاضر أي حصيلة نهائية لعدد الضحايا.

[05/يناير/2019]سبأ