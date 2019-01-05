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رئيسة تايوان تتعهد بالدفاع عن الديمقراطية
[05/يناير/2019]
تايبه-سبأ:

تعهدت رئيسة تايوان تساي إينج وين اليوم السبت بالدفاع عن الديمقراطية وأسلوب الحياة في الجزيرة وسط تجدد التوتر مع الصين التي تهدد بضم تايوان لحكمها بالقوة.


وجاءت تعليقات تساي بعد أيام من قول الرئيس الصيني شي جين بينع إن أحدا لا يمكنه تغيير حقيقة أن تايوان جزء من الصين وإن على الناس على جانبي مضيق تايوان السعي إلى ”إعادة التوحيد“.

وردا على ذلك، قالت تساي إن الجزيرة لن تقبل وضع ”دولة واحدة ونظامين“ مع الصين في حين شددت على أن جميع المفاوضات عبر المضيق يجب أن تتم على أساس مفاوضات بين حكومتين.

سبأ
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