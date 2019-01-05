عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انفجار يستهدف مكتب حزب يميني متطرف في ساكسونيا برلين-سبأ:

اعتقلت الشرطة الألمانية ثلاثة تشتبه بضلوعهم في تفجير استهدف مكتب حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في ولاية ساكسونيا بشرق البلاد.



ولم يصب أحد في الانفجار الذي وقع أمام مكتب الحزب في مدينة دوبلن في وقت متأخر من يوم الخميس. وقال مكتب التحقيقات الجنائية في ساكسونيا في بيان إن الانفجار تسبب في اشتعال النار في المكتب كما ألحق أضرارا بعدد من السيارات ومبان مجاورة.



وأضاف مكتب التحقيقات الجنائية أن وحدة مكافحة الإرهاب بالمكتب تأكدت من أن الانفجار يمثل تصعيدا لهجمات دوافعها سياسية ضد مكاتب حزب البديل في ولاية ساكسونيا، والتي تقتصر في العادة على أعمال تخريب.



وقال المكتب ”الهجوم على مكتب حزب البديل من أجل ألمانيا في دوبلن حالة خاصة نظرا إلى أن القصد من الانفجار كان إيذاء الناس“.



من جانب آخر،أعلنت الشرطة الألمانية إن إطلاق نار وقع في وسط مدينة كولونيا في غرب البلاد يوم أمس الجمعة وقد يكون مرتبطا بالعصابات.



وأوضح متحدث باسم الشرطة أن الشرطة اعتقلت مسلحا بعد إطلاق أعيرة نارية قرب محطة القطارات الرئيسية في المدينة، التي تعد مركزا رئيسيا للنقل في المنطقة.

سبأ [05/يناير/2019]سبأ