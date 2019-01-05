عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ترامب ينفي التفكير في اختيار جيم ويب وزيرا للدفاع واشنطن-سبأ:نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا لصحيفة نيويورك تايمز يفيد بأن إدارته تدرس اختيار السناتور الديمقراطي السابق جيم ويب وزيرا للدفاع.



وقال ترامب في تغريدة على تويتر الجمعة ” إن تقريرا لصحيفة نيويورك تايمز يفيد بأنه يدرس اختيار السناتور الديمقراطي السابق جيم ويب وزيرا للدفاع ”نبأ كاذب“ أنا متأكد من أنه رجل جيد، لكنني لا أعرف جيم ولم أقابله قط... باتريك شاناهان، القائم بأعمال وزير الدفاع، يقوم بعمل رائع!“.



وكانت نيويورك تايمز قد نقلت عن مسؤول أمريكي لم تنشر اسمه القول إن مايك بنس نائب الرئيس وميك مولفاني كبير موظفي البيت الأبيض تواصلا مع ويب. وقالت إن من وصفته بأنه مسؤول كبير بوزارة الدفاع أكد أن اسم ويب يتم تداوله في البيت الأبيض.



يشار الى جيم ماتيس قد استقال مؤخرا من منصب وزير الدفاع بعد قرار ترامب المفاجئ سحب كل القوات الأمريكية من سوريا ونصف القوة الأمريكية في أفغانستان وقوامها 14 ألفا.

سبأ [05/يناير/2019]سبأ