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  محلي
السلطة المحلية في شبوة تدين جريمة مليشيات النخبة في مديرية مرخة
[05/يناير/2019] صنعاء - سبأ :
أدانت السلطة المحلية بمحافظة شبوة جريمة مليشيات النخبة الشبوانية المدعومة من قوات الاحتلال الإماراتي في مديرية مرخة بالمحافظة والتي أدت إلى استشهاد أكثر من عشرة مواطنين بينهم أطفال.

وقال محافظ شبوة رئيس المجلس المحلي علي محمد الطمبالة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن هجوم مليشيات النخبة الشبوانية على بيوت آل محسن محضار في الهجر بمديرية مرخة باستخدام شتى أنواع الأسلحة مسنوداً بالطيران الحربي كشفت عن الوجه الحقيقي لقوى الغزو و الاحتلال و أدواتها .د

وأشار إلى أن هذه الجريمة أثبتت بشكل واضح لا لبس فيه زيف دول العدوان، ونشرها الإرهاب عبر أذرعها الإرهابية التي تحاصر القرى و المساكن وتعمل على تدمير البنى التحتية وقتل الأبرياء.

وأكد محافظ شبوة أن جريمة مليشيات النخبة الإماراتية ضد أبناء المحافظة الساكنين في الهجر لا تقل بشاعة عن الجرائم الإرهابية التي ترتكبها تنظيمات داعش و القاعدة وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وأدان صمت المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وتواطؤها مع العدوان، داعياً إياها إلى تحمل مسئوليتها تجاه الشعب اليمني.

ودعا المحافظ الطمبالة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمعرفة ملابسات جريمة مليشيات النخبة الإماراتية في الهجر بمرخة، و تقديم الجناة إلى محكمة العدل الدولية.

سبأ
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