ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 05 - يناير - 2019 الساعة 09:30:06ص
مقتل وجرح العشرات من الغزاة والمرتزقة في عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية
قتل وجرح العشرات من الغزاة والمرتزقة في عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدد من الجبهات دفاعاً عن الوطن وسيادته واستقلاله.
النظام السوداني يواصل قمع المتظاهرين وقواته تفرق المحتجين في أم درمان بالغازات
واصل النظام السوداني قمعه للمتظاهرين المنددين بالغلاء الفاحش، واطلقت قواته الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين احتشدوا عقب صلاة الجمعة في شوارع مدينة أم درمان للمطالبه بإسقاط الحكومة.
الذهب يقلص مكاسبه مع تعافي الدولار والأسهم
بدد الذهب معظم المكاسب التي حققها في التعاملات المبكرة بعدما لامس في وقت سابق اليوم الجمعة أعلى مستوى في ستة أشهر ونصف الشهر، مع ارتفاع الأسهم الآسيوية والدولار.
توتنهام يعود للمركز الثاني بفوزه 3-صفر على كارديف
استعاد توتنهام هوتسبير المركز الثاني في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم متراجعا بفارق ست نقاط خلف ليفربول المتصدر عقب فوزه 3-صفر على كارديف سيتي المتواضع امس الثلاثاء.
آخر الأخبار:
20 غارة لطيران العدوان على صعدة والمرتزقة يواصلون خرق الهدنة في الحديدة
الرئيس المشاط يعزي في وفاة السفير محسن محمد الحباري
متحدث القوات المسلحة: خروقات العدوان ومرتزقته بالحديدة تتجاوز 214 خرقا خلال 24 ساعة
مسيرة جماهيرية بالحديدة تندد بتنصل العدوان ومرتزقته عن تنفيذ اتفاق السويد
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مقتل وجرح العشرات من الغزاة والمرتزقة في عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية
[05/يناير/2019]
محافظات - سبأ:

قتل وجرح العشرات من الغزاة والمرتزقة في عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدد من الجبهات دفاعاً عن الوطن وسيادته واستقلاله.




وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن سلاح الجو المسير نفذ هجوماً جوياً بطائرة قاصف1 على تجمعات للغزاة والمرتزقة في معسكر النصر بمحافظة مأرب.

وأفاد المصدر عن مصرع وإصابة العديد من المرتزقة في كمائن لوحدة الهندسة في جبهة الضباب بمحافظة تعز، كما نفذ الجيش واللجان عملية هجومية على مواقع للمرتزقة في مفرق الوازعية وتدمير مدرعة وآلية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأشار إلى إفشال محاولة تسلل للمرتزقة في القحيفة بجبهة حمير مديرية مقبنة بالمحافظة واستهداف عدد منهم بتفجير ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي محافظة الجوف تم تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة قرب مجمع المتون ومصرع وإصابة من كانوا عليها ، كما تم إعطاب آلية عسكرية عليها رشاش عيار 14.5 بكمين محكم نفذته وحدة الهندسة في الخليفين بمديرية خب والشعف.

وذكر المصدر أنه تم تنفيذ كمين لعدد من المرتزقة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأضاف المصدر أن الجيش واللجان سيطروا على عدة تباب في رشاحة الغربية بنجران ومصرع وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي، وانكسر زحفان لمرتزقة الجيش السعودي والمرتزقة على رشاحة الشرقية والغربية استمرا أكثر من سبع ساعات دون أي تقدم بمشاركة الطيران الحربي وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وأوضح المصدر أنه تم إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات للجنود السعوديين في مجمع عاكفة وإصابات مباشرة ، فيما استهدفت المدفعية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في موقع الحماد .

وفي عسير انكسر زحف واسع للجيش السعودي ومرتزقته مسنود بالطيران الحربي والأباتشي والاستطلاعي قبالة منفذ علب ومصرع وجرح العشرات منهم ، كما تم تدمير رشاش لمرتزقة الجيش السعودي في الربوعة بقذائف المدفعية.

كما أكد المصدر إطلاق ثمانية صورايخ من نوع زلزال 1 على مواقع متفرقة في الخوبة وشرق الدود وإصابات مباشرة في صفوف العدو ومرتزقته ، مبيناً أن كميناً محكماً استهدف عربة ضابط سعودي ومرافقيه في جبل نعشاو وسقوطهم بين قتيل وجريح.

سبأ
  المزيد من (محلي)
20 غارة لطيران العدوان على صعدة والمرتزقة يواصلون خرق الهدنة في الحديدة
الرئيس المشاط يعزي في وفاة السفير محسن محمد الحباري
متحدث القوات المسلحة: خروقات العدوان ومرتزقته بالحديدة تتجاوز 214 خرقا خلال 24 ساعة
مسيرة جماهيرية بالحديدة تندد بتنصل العدوان ومرتزقته عن تنفيذ اتفاق السويد
استشهاد مواطنين ومقتل قيادي في النخبة الشبوانية إثر اشتباكات وقصف مروحيات الأباتشي
تدمير آليتين لمرتزقة العدوان في الجوف
الأرصاد يحذر من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى
وزارة الخارجية تنعي السفير محسن محمد الحباري
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بجبهة قانية في البيضاء
إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان في جبهة حمير بتعز
العدوان السعودي على اليمن
20 غارة لطيران العدوان على صعدة والمرتزقة يواصلون خرق الهدنة في الحديدة
[05/يناير/2019]
استشهاد مواطنين ومقتل قيادي في النخبة الشبوانية إثر اشتباكات وقصف مروحيات الأباتشي
[04/يناير/2019]
استشهاد سبعة مواطنين بقصف طيران الأباتشي الإماراتي بمحافظة شبوة
[04/يناير/2019]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح
[03/يناير/2019]
طيران العدوان يدمر منزل مواطن في رازح بصعدة
[03/يناير/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by