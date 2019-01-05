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20 غارة لطيران العدوان على صعدة والمرتزقة يواصلون خرق الهدنة في الحديدة
[05/يناير/2019]
محافظات - سبأ:

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 20 غارة على محافظة صعدة، فيما واصل المرتزقة خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة واستهداف المواطنين وممتلكاتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وذكر مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مرتزقة العدوان مشطوا بقذائف المدفعية وبالرشاشات المتوسطة باتجاه جنوب التحيتا، وقصفوا مزارع المواطنين في مديرية التحيتا بالمدفعية والأسلحة الرشاشة.

وقال المصدر إن المرتزقة أطلقوا 29 قذيفة هاون ومشطوا بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة شرق حيس وسط تحليق لطيران العدوان التجسسي في أجواء التحيتا و زبيد و حيس.

وأشار المصدر إلى أن المرتزقة استهدفوا قرية الشرف في منطقة كيلو 16 بالمدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة ، كما استهدفوا قرية محل الشيخ في المنطقة نفسها بالأسلحة المتوسطة والثقيلة ما تسبب في نشوب حرائق في منازل المواطنين.

وأوضح المصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا بالعيارات الرشاشة شمال شرق مدينة الدريهمي ومشطوا بالمعدلات ذات العيارات المختلفة مزارع المواطنين وباتجاه منطقتي الشجن والكوعي ومناطق أخرى في مديرية الدريهمي وسط تحليق مستمر للطيران الاستطلاعي في أجواء المديرية.

وأكد المصدر أن قوى العدوان واصلت قصف مواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة كيلو 16 بمختلف الأسلحة، وأن جرافة عسكرية لقوى العدوان استحدثت تحصينات شمال شرق قرية الشرف في المنطقة .

وفي مدينة الحديدة قصفت قوى العدوان بالمدفعية الرشاشة تجاه شارع صنعاء في مديرية الحالي وبالرشاشات المتوسطة والخفيفة حول سيتي ماكس ومناطق أخرى في شارع الخمسين، كما استهدفت بالمعدلات المتوسطة منطقة كيلو 7 بالمديرية وجولة يمن موبايل.

ولفت المصدر إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا بالأسلحة المتوسطة مطار الحديدة.

وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن عشر غارات على مناطق متفرقة بمديرية كتاف ، و عشر غارات على سيارات المواطنين في الطريق العام ومزارع المواطنين في منطقة العشة ومنطقتي بحرة والقهر بمديرية باقم في محافظة صعدة.

واستهدف قصف صاروخي و مدفعي سعودي مكثف منازل ومزارع المواطنين في المديرية.

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