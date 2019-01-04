ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 04 - يناير - 2019 الساعة 08:54:44م
الرئيس المشاط يعزي في وفاة السفير محسن محمد الحباري
بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة السفير محسن محمد احمد الحباري بعد حياة حافلة بالعمل الوطني والعطاء في المجال الدبلوماسي.
النظام السوداني يواصل قمع المتظاهرين وقواته تفرق المحتجين في أم درمان بالغازات
واصل النظام السوداني قمعه للمتظاهرين المنددين بالغلاء الفاحش، واطلقت قواته الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين احتشدوا عقب صلاة الجمعة في شوارع مدينة أم درمان للمطالبه بإسقاط الحكومة.
الذهب يقلص مكاسبه مع تعافي الدولار والأسهم
بدد الذهب معظم المكاسب التي حققها في التعاملات المبكرة بعدما لامس في وقت سابق اليوم الجمعة أعلى مستوى في ستة أشهر ونصف الشهر، مع ارتفاع الأسهم الآسيوية والدولار.
توتنهام يعود للمركز الثاني بفوزه 3-صفر على كارديف
استعاد توتنهام هوتسبير المركز الثاني في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم متراجعا بفارق ست نقاط خلف ليفربول المتصدر عقب فوزه 3-صفر على كارديف سيتي المتواضع امس الثلاثاء.
آخر الأخبار:
متحدث القوات المسلحة: خروقات العدوان ومرتزقته بالحديدة تتجاوز 214 خرقا خلال 24 ساعة
مسيرة جماهيرية بالحديدة تندد بتنصل العدوان ومرتزقته عن تنفيذ اتفاق السويد
استشهاد مواطنين ومقتل قيادي في النخبة الشبوانية إثر اشتباكات وقصف مروحيات الأباتشي
مصرع ست نساء وإصابة أخريات داخل سجن للنساء بالعاصمة العراقية بغداد
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الرئيس المشاط يعزي في وفاة السفير محسن محمد الحباري
[04/يناير/2019]
صنعاء - سبأ :

بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة السفير محسن محمد احمد الحباري بعد حياة حافلة بالعمل الوطني والعطاء في المجال الدبلوماسي.

وأشاد الرئيس المشاط في البرقية التي بعثها إلى الشيخ ريام محسن الحباري والشيخ محمد عبدالحميد الحباري والشيخ سام عبدالحميد الحباري وكافة آل الحباري وقبيلة أرحب عامة، بمناقب وأدوار الفقيد الوطنية حيث تقلد العديد من المناصب الدبلوماسية بوزارة الخارجية مثل من خلالها البلاد خير تمثيل.

وأشار إلى أن الفقيد كان نموذجا مشرفا لرجل القبيلة والدولة حيث أفنى حياته في خدمة الوطن وتعزيز العلاقات الدبلوماسية لبلادنا إقليميا ودوليا.. مؤكدا أن الوطن خسر برحيله أحد الشخصيات السياسية التي كان لها بصمات واضحة ورصيد نضالي في خدمة الوطن.

وعبر الرئيس المشاط عن صادق العزاء وعميق المواساة لأبناء الفقيد وكافة أسرة آل الحباري.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبـأ
  المزيد من (محلي)
متحدث القوات المسلحة: خروقات العدوان ومرتزقته بالحديدة تتجاوز 214 خرقا خلال 24 ساعة
مسيرة جماهيرية بالحديدة تندد بتنصل العدوان ومرتزقته عن تنفيذ اتفاق السويد
استشهاد مواطنين ومقتل قيادي في النخبة الشبوانية إثر اشتباكات وقصف مروحيات الأباتشي
تدمير آليتين لمرتزقة العدوان في الجوف
الأرصاد يحذر من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى
وزارة الخارجية تنعي السفير محسن محمد الحباري
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بجبهة قانية في البيضاء
إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان في جبهة حمير بتعز
إتلاف طن أدوية منتهية ومزورة في البيضاء
كسر زحف للمرتزقة بنجران ومصرع وجرح عدد منهم
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد مواطنين ومقتل قيادي في النخبة الشبوانية إثر اشتباكات وقصف مروحيات الأباتشي
[04/يناير/2019]
استشهاد سبعة مواطنين بقصف طيران الأباتشي الإماراتي بمحافظة شبوة
[04/يناير/2019]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح
[03/يناير/2019]
طيران العدوان يدمر منزل مواطن في رازح بصعدة
[03/يناير/2019]
طيران العدوان يشن ست غارات على صعدة
[02/يناير/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by