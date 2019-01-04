محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس المشاط يعزي في وفاة السفير محسن محمد الحباري صنعاء - سبأ :

بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة السفير محسن محمد احمد الحباري بعد حياة حافلة بالعمل الوطني والعطاء في المجال الدبلوماسي.



وأشاد الرئيس المشاط في البرقية التي بعثها إلى الشيخ ريام محسن الحباري والشيخ محمد عبدالحميد الحباري والشيخ سام عبدالحميد الحباري وكافة آل الحباري وقبيلة أرحب عامة، بمناقب وأدوار الفقيد الوطنية حيث تقلد العديد من المناصب الدبلوماسية بوزارة الخارجية مثل من خلالها البلاد خير تمثيل.



وأشار إلى أن الفقيد كان نموذجا مشرفا لرجل القبيلة والدولة حيث أفنى حياته في خدمة الوطن وتعزيز العلاقات الدبلوماسية لبلادنا إقليميا ودوليا.. مؤكدا أن الوطن خسر برحيله أحد الشخصيات السياسية التي كان لها بصمات واضحة ورصيد نضالي في خدمة الوطن.



وعبر الرئيس المشاط عن صادق العزاء وعميق المواساة لأبناء الفقيد وكافة أسرة آل الحباري.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبـأ [04/يناير/2019]سبـأ