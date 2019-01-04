محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل متحدث القوات المسلحة: خروقات العدوان ومرتزقته بالحديدة تتجاوز 214 خرقا خلال 24 ساعة صنعاء- سبأ :

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن مرتزقة العدوان واصلوا خروقاتهم لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بارتكاب 214 خرقا بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران العدوان الحربي والاستطلاعي في أجواء مدينة الحديدة ومختلف مديرياتها.



وأوضح العميد سريع في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية المرتزقة أطلقت 172 قذيفة باتجاه الأحياء السكنية ومزارع المواطنين ومواقع الجيش منها 108 قذائف على شمال وشرق حيس وثمان قذائف هاون إلى قرية الشيخ وغربها و45 قذيفة باتجاه جنوب التحيتا وقذيفة مدفعية حول الكوعي وقذيفة هاون إلى الأمنية وقذيفتي هاون من غرب الكوعي إلى الكوعي وقذيفة هاون على الشجن وقذيفة هاون على شركة تهامة وقذيفة هاون على شركة المقبلي وقذيفة هاون على جنوب سيتي ماكس وثلاث قذائف هاون على الواحة كما أطلقوا 2 صواريخ موجهة من مدرسة خولة باتجاه شمال وشرق حيس.



وأشار إلى أن المرتزقة واصلوا إطلاق النار من مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة من قرية الشرف إلى كيلو 16 وعلى قرية محل الشيخ ومن شمال الأمنية وغرب وجنوب غرب وشمال الكوعي ومن الخباتية على الدريهمي ومن مثلث حيس على شمال وشرق حيس وتمشيط باتجاه جنوب التحيتا.



ولفت المتحدث الرسمي إلى إن الطيران الاستطلاعي حلق بشكل متواصل فوق أجواء الميناء والحوك والدريهمي وكيلو 16 والتحيتا وجزيرة كمران والصليف والكثيب والضحي والكدن والمراوعة وباجل والمنصورية والسخنة وبيت الفقيه والحسينية واللحية والقناوص مع تحليق للطيران الحربي بشكل متقطع في أجواء المدينة وفوق التحيتا وحيس والجبلية والفازة والجاح.



وأوضح أنه تم رصد جرافة تقوم بتحصينات في حيس إلى جانب رصد تحركات وتعزيزات للمرتزقة من الخوخة باتجاه حيس والعكس ومن مثلث حيس باتجاه العمارة البيضاء وتحركات شمال شرق مدينة الشعب وتحركات أفراد وأطقم ما بين شرق بيوت الخباتية وجنوبها وشمال غربها.



وبين أنه تم رصد تحركات لعشرات المدرعات والأطقم والسيارات والدينات بشكل مكثف من الخمسين إلى الغراسي والعكس ومن الغراسي إلى جامع إخوان ثابت والعكس وتحرك أطقم محملة أفراد من الهناجر إلى الجامع ومن الجامع إلى الهناجر وتحرك أفراد عند الجامع باتجاه الهناجر.



وذكر العميد سريع أن طيران العدوان شن 33 غارة منها غارة على الملاحيط و10على باقم و13غارة على البقع وكتاف بصعدة وأربع غارات على حرض وميدي بمحافظة حجة وأربع غارات من طيران استطلاع على برط وغارة على حام بمحافظة الجوف.



وأكد أن الجيش واللجان الشعبية صدوا عدة زحوفات للمرتزقة منها زحف باتجاه جبل الصافية بالملاحيط وزحفين باتجاه رشاحة الشرقية ورشاحة الغربية في البقع وزحفا آخر باتجاه المزارع والمحجر وآل سرة ومحديدة في باقم كما أفشلوا محاولتي تسلل للمرتزقة باتجاه جبل السن بحمير في تعز وعلى تبة العصيدة في نهم.. لافتا إلى أن المرتزقة تكبدوا خسائر كبيرة ولقي العشرات منهم مصرعهم وأصيب آخرون ولم يتمكنوا من تحقيق أي تقدم.



وأشار إلى أن أبطال الجيش واللجان نفذوا بنجاح عدة عمليات نوعية على مواقع المرتزقة في قانية بالبيضاء وفي دار الكاذية بالقحيفة في تعز وفي حيران بحجة كما نفذوا ثلاث عمليات هجومية ناجحة منها عملية على رشاحة الغربية بالبقع وأخرى على جبل الصرخة في المزرق قبالة جيزان وعملية هجومية ثالثة باتجاه خط الوازعية مقابل موقع القرن بتعز.



كما أكد العميد سريع أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من التقدم والسيطرة على عدة تباب في رشاحة الغربية وتطهير جبل الصرخة وسقوط عشرات القتلى والجرحى من المرتزقة كما تم إحراق طقم ومدرعة في الوازعية.

سبـأ [04/يناير/2019]سبـأ