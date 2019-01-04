استشهاد مواطنين ومقتل قيادي في النخبة الشبوانية إثر اشتباكات وقصف مروحيات الأباتشي

شبوة - سبأ :

استشهد سبعة مواطنين من أبناء قبيلة السادة في مديرية مرخة بمحافظة شبوة اليوم، فيما لقي قائد قوة التدخل السريع في النخبة الشبوانية مصرعه إثر اشتباكات بين الطرفين وقصف طيران الأباتشي لقوات الاحتلال الإماراتي.



وأوضح مصدر محلي أن اشتباكات اندلعت بين أبناء قبيلة السادة في مديرية مرخة مع النخبة الشبوانية أعقبها تدخل لمروحيات الأباتشي الإماراتية التي قامت بإسناد قوات النخبة بعد محاصرتها بنيران أبناء القبيلة ومقتل اثنين من منتسبيها وجرح سبعة آخرين.



وأكد المصدر أن الاشتباكات أسفرت عن استشهاد أكثر من سبعة مواطنين من أبناء قبيلة السادة فيما قتل قائد قوة التدخل السريع في النخبة الشبوانية العقيد جلال صالح عجاج والجندي حمودي بله وإصابة سبعة من قوات النخبة، وإحراق عدة أطقم عسكرية تابعة لهم.



وأشار المصدر إلى أن المواجهات بدأت حينما قامت قوة من النخبة الشبوانية بمحاولة مداهمة منزل أحد أبناء القبيلة بهدف اعتقاله بتهمة انتمائه لخلية إرهابية.



ولفت المصدر إلى أن الشخص المطلوب لم يكن موجودا إلا أن مسلحي النخبة أصروا على اعتقال إخوته بدلاً عنه، الأمر الذي قابله الأهالي بالرفض.. مبينا أن مسلحي النخبة قاموا بأطلاق النار على المنازل والمواطنين الذين قاموا بالرد ومحاصرة النخبة وهو ما استدعى مروحيات الاحتلال الإماراتي لتعزيز أدواتها وقصف منازل المواطنين.

[04/يناير/2019]سبـأ