عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل النظام السوداني يواصل قمع المتظاهرين وقواته تفرق المحتجين في أم درمان بالغازات



واصل النظام السوداني قمعه للمتظاهرين المنددين بالغلاء الفاحش، واطلقت قواته الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين احتشدوا عقب صلاة الجمعة في شوارع مدينة أم درمان للمطالبه بإسقاط الحكومة.



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن شهود عيان ان المحتجين خرجوا عقب صلاة الجمعة من أحد مساجد أم درمان الواقعة قبالة العاصمة على الضفة الغربية لنهر النيل، وهتفوا (حرية سلام وعدالة) فيما سارعت شرطة نظام عمر البشير بالتصدي للمحتجين وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.



واشارت المصادر الى ان الشرطة كانت قد انتشرت في الساحات الرئيسية في كل من العاصمة الخرطوم وأم درمان لتفريق أي تظاهرة جديدة.



وأحصت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان حتى الآن مقتل 37 من المتظاهرين برصاص قوات أمن النظام السوداني من بدء الاحتجاجية في19 كانون الأول/ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز.



وتشير التقارير الى ان عناصر جهاز أمن ومخابرات النظام السوداني يقومون بشكل متكرر باعتقال قادة المعارضة والنشطاء والصحافيين الذين يعبرون عن آراء مناهضة للنظام.



وأوقف عناصر من جهاز الاستخبارات الخميس الصحافي السوداني فيصل محمد صالح الحائز جائزة بيتر ماكلر للصحافة الأخلاقية والشجاعة في 2013م، وأحد المدافعين عن حقوق الصحافيين في السودان، بحسب ما أفاد أقرباؤه وكالة الصحافة الفرنسية .



وتراجعت قيمة الجنيه السوداني جرّاء شح العملات الأجنبية في بنك السودان المركزي، كما بلغت نسبة التضخّم 70 بالمائة، في وقت تشهد مدن عدّة نقصاً في إمدادات الخبز والوقود.

سبـأ [04/يناير/2019] الخرطوم – سبأ :سبـأ