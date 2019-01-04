ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 04 - يناير - 2019 الساعة 08:21:49م
مسيرة جماهيرية بالحديدة تندد بتنصل العدوان ومرتزقته عن تنفيذ اتفاق السويد
شهدت مدينة الحديدة اليوم مسيرة جماهيرية للتنديد بتنصل تحالف العدوان ومرتزقته عن تنفيذ بنود اتفاق السويد وقرار مجلس الأمن الدولي رقم2451 .
النظام السوداني يواصل قمع المتظاهرين وقواته تفرق المحتجين في أم درمان بالغازات
واصل النظام السوداني قمعه للمتظاهرين المنددين بالغلاء الفاحش، واطلقت قواته الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين احتشدوا عقب صلاة الجمعة في شوارع مدينة أم درمان للمطالبه بإسقاط الحكومة.
الذهب يقلص مكاسبه مع تعافي الدولار والأسهم
بدد الذهب معظم المكاسب التي حققها في التعاملات المبكرة بعدما لامس في وقت سابق اليوم الجمعة أعلى مستوى في ستة أشهر ونصف الشهر، مع ارتفاع الأسهم الآسيوية والدولار.
توتنهام يعود للمركز الثاني بفوزه 3-صفر على كارديف
استعاد توتنهام هوتسبير المركز الثاني في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم متراجعا بفارق ست نقاط خلف ليفربول المتصدر عقب فوزه 3-صفر على كارديف سيتي المتواضع امس الثلاثاء.
آخر الأخبار:
استشهاد مواطنين ومقتل قيادي في النخبة الشبوانية إثر اشتباكات وقصف مروحيات الأباتشي
مصرع ست نساء وإصابة أخريات داخل سجن للنساء بالعاصمة العراقية بغداد
إستشهاد 10 سوريين بينهم اطفال في قصف للتحالف الامريكي بمحافظة دير الزور
كندا تعلن عن توقيف 13 كندياً في الصين منذ ديسمبر الماضي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
النظام السوداني يواصل قمع المتظاهرين وقواته تفرق المحتجين في أم درمان بالغازات
[04/يناير/2019] الخرطوم – سبأ :

واصل النظام السوداني قمعه للمتظاهرين المنددين بالغلاء الفاحش، واطلقت قواته الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين احتشدوا عقب صلاة الجمعة في شوارع مدينة أم درمان للمطالبه بإسقاط الحكومة.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن شهود عيان ان المحتجين خرجوا عقب صلاة الجمعة من أحد مساجد أم درمان الواقعة قبالة العاصمة على الضفة الغربية لنهر النيل، وهتفوا (حرية سلام وعدالة) فيما سارعت شرطة نظام عمر البشير بالتصدي للمحتجين وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

واشارت المصادر الى ان الشرطة كانت قد انتشرت في الساحات الرئيسية في كل من العاصمة الخرطوم وأم درمان لتفريق أي تظاهرة جديدة.

وأحصت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان حتى الآن مقتل 37 من المتظاهرين برصاص قوات أمن النظام السوداني من بدء الاحتجاجية في19 كانون الأول/ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز.

وتشير التقارير الى ان عناصر جهاز أمن ومخابرات النظام السوداني يقومون بشكل متكرر باعتقال قادة المعارضة والنشطاء والصحافيين الذين يعبرون عن آراء مناهضة للنظام.

وأوقف عناصر من جهاز الاستخبارات الخميس الصحافي السوداني فيصل محمد صالح الحائز جائزة بيتر ماكلر للصحافة الأخلاقية والشجاعة في 2013م، وأحد المدافعين عن حقوق الصحافيين في السودان، بحسب ما أفاد أقرباؤه وكالة الصحافة الفرنسية .

وتراجعت قيمة الجنيه السوداني جرّاء شح العملات الأجنبية في بنك السودان المركزي، كما بلغت نسبة التضخّم 70 بالمائة، في وقت تشهد مدن عدّة نقصاً في إمدادات الخبز والوقود.

سبـأ
  المزيد من (عربي ودولي)
مصرع ست نساء وإصابة أخريات داخل سجن للنساء بالعاصمة العراقية بغداد
إستشهاد 10 سوريين بينهم اطفال في قصف للتحالف الامريكي بمحافظة دير الزور
كندا تعلن عن توقيف 13 كندياً في الصين منذ ديسمبر الماضي
نائب قائد القوات البحرية الإيرانية يعلن عن إرسال سفن حربية إلى المحيط الأطلسي
إعتقال ثلاثة أشخاص اثر تفجير أستهدف مكتب حزب في ولاية ساكسونيا شرق المانيا
السلطات السورية تعلن العثور على أسلحة وذخيرة أمريكية في ريف حمص الشمالي
مقتل 3 أشخاص وإصابة عشرات في انفجار بمحطة وقود في كابول
مصرع 17 من قوات الأمن الأفغانية في هجمات لطالبان خلال يومين
تحذير أمريكي لإيران من إطلاق صواريخ للفضاء ومن أنشطة الصواريخ الباليستية
مسلحان متشددان يفجران نفسيهما في اشتباك مع الشرطة بتونس
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد مواطنين ومقتل قيادي في النخبة الشبوانية إثر اشتباكات وقصف مروحيات الأباتشي
[04/يناير/2019]
استشهاد سبعة مواطنين بقصف طيران الأباتشي الإماراتي بمحافظة شبوة
[04/يناير/2019]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح
[03/يناير/2019]
طيران العدوان يدمر منزل مواطن في رازح بصعدة
[03/يناير/2019]
طيران العدوان يشن ست غارات على صعدة
[02/يناير/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by