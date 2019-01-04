عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع ست نساء وإصابة أخريات داخل سجن للنساء بالعاصمة العراقية بغداد بغداد – سبأ :

لقيت ست نساء مصرعهن وأصيبت ست أخريات بجروح اليوم الجمعة اثر مشاجرة وأعمال شغب أعقبها نشوب حريق داخل سجن للنساء في العاصمة العراقية بغداد.



وقال ضابط برتبة رائد في وزارة الداخلية في تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية "قتلت ست نساء وأصيب مثلهن بجروح إثر أعمال شغب وشجار أعقبها اندلاع حريق داخل المعتقل، كما أصيب أحد الحراس الرجال بجروح".



واوضح ان الحادث عند منتصف النهار في المعتقل الذي يطلق عليه دار الزهور التابع لدائرة الاصلاح الاجتماعي والواقع في منطقة الأعظمية شمال بغداد.



واشار الضابط الى ان وزارتا الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية الجهتان المسؤولتان عن المعتقل بدأتا تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادثة.



واكد تقرير طبي في مستشفى النعمان حصيلة القتلى والجرحى .. مشيراً إلى أن "بعض النساء الجريحات تعرضن للطعن بسكين".

سبـأ [04/يناير/2019]سبـأ