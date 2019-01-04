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إستشهاد 10 سوريين بينهم اطفال في قصف للتحالف الامريكي بمحافظة دير الزور
[04/يناير/2019] دمشق ـ سبأ:
إستشهد 10 مواطنين بينهم اطفال اليوم الجمعة في محافظة دير الزور شرق سورية في قصف لطيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بزعم محاربة تنظيم (داعش) في سورية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على مجزرته بحق المدنيين في قرية الشعفة.

وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) نقلاً عن مصادر أهلية ان طائرات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بذريعة محاربة تنظيم (داعش) في سورية والعراق دمرت منزلاً في بلدة الكشكية على الضفة اليسرى لنهر الفرات بريف دير الزور الجنوبي الشرقي ما تسبب باستشهاد 10 مدنيين بينهم اربعة أطفال.

واشارت الوكالة الى ان طيران التحالف الأمريكي قصف أمس قرية الشعفة إلى الجنوب من الكشكية في منطقة البوكمال بالريف ذاته ما أدى إلى مجزرة استشهد على إثرها 11 مدنياً ووقوع دمار كبير في المنازل السكنية.

ويواصل طيران التحالف الأمريكي غاراته على القرى والبلدات الآهلة بالمدنيين في ريف دير الزور الشرقي وارتكب خلال الأشهر الأخيرة عشرات المجازر راح ضحيتها مئات المدنيين معظمهم أطفال ونساء ودمار كبير بالمنازل والممتلكات والبنى التحتية.

وطالبت سورية مراراً عبر رسائل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل لوقف مجازر هذا التحالف بحق السوريين وإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه المجازر التي أودت بحياة آلاف المدنيين السوريين منذ شهر اغسطس/ آب 2014م.
سبأ
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