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آخر تحديث: الجمعة، 04 - يناير - 2019 الساعة 07:25:22م
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كندا تعلن عن توقيف 13 كندياً في الصين منذ ديسمبر الماضي
[04/يناير/2019] اوتاوا – سبأ:
أعلنت وزارة الخارجية الكندية عن توقيف 13 كندياً في الصين منذ اعتقال كندا للمديرة المالية لشركة (هواوي) الصينية في الأول من كانون الأول/ ديسمبر .. مشيرة الى ان ثمانية منهم أطلق سراحهم.

وقال المتحدّث باسم الخارجية الكندية غييوم بيروبي في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية إن "الخارجية على علم بتوقيف 13 مواطناً كندياً في الصين، خارج هونغ كونغ، منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر 2018م.. ونؤكد أن ثمانية منهم على الأقل أطلق سراحهم".

واوضح المتحدث ان من بين الكنديين الموقوفين في الصين الدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ والمستشار مايكل سبافور اللذين أوقفا في 10 كانون الأول/ديسمبر، بسبب قيامهم بأعمال "تهدد الأمن القومي" كما تقول الصين، اضافة الى المعلمة سارة ماك آيفر التي عادت إلى بلدها .

ورفض المسئول الكشف عن مزيد من التفاصيل، تحديداً المتعلقة بهوية الكنديين الآخرين المحتجزين، توافقاً مع قانون حماية الحياة الخاصة.
سبأ
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