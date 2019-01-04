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آخر تحديث: الجمعة، 04 - يناير - 2019 الساعة 06:48:59م
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وزارة الخارجية تنعي السفير محسن محمد الحباري
[04/يناير/2019]

صنعاء - سبأ:


نعت وزارة الخارجية وكافة منتسبيها السفير محسن محمد الحباري، الذي وافته المنية بعد عمر حافل بالعطاء في المجال الدبلوماسي.


وأشارت وزارة الخارجية في بيان النعي إلى أن الفقيد قضى معظم حياته في خدمة الوطن وشغل العديد من المناصب بديوان عام الوزارة والبعثات الدبلوماسية وقنصلية اليمن في الخارج.


وعبرت عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد في هذا المصاب .. سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


"إنا لله وإنآ إليه راجعون".


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