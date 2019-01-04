نائب قائد القوات البحرية الإيرانية يعلن عن إرسال سفن حربية إلى المحيط الأطلسي

طهران – سبأ:



[04/يناير/2019]

أعلن نائب قائد القوات البحرية الإيرانية الأدميرال تورج حسني مقدم عزم بلاده ارسال مجموعة من القطع البحرية الإيرانية خلال الاشهر القادمة إلى المحيط الأطلسي في مهمة قد تستمر خمسة أشهر.

وقال الأدميرال حسني مقدم في تصريحات نقلتها وكالة (فارس) الايرانية للانباء اليوم الجمعة، ان هذه المجموعة تشمل مدمرة (سهند) الحاملة للمروحيات، بصفته الأكثر تطوراً في منطقة غرب آسيا.

وأوضح أن مدمرة (سهند) انضمت قبل شهرين إلى الأسطول الجنوبي في سلاح البحر التابع للجيش الإيراني، وهي أكثر تطوراً، مقارنة مع مدمرات الجيل السابق، وتبلغ قدراتها ضعف مدمرة (جماران) ولا ترصدها الرادارات وتعمل بأربعة محركات.

وتابع نائب قائد القوات البحرية الإيرانية ان القطع البحرية الـ 59 لسلاح البحر التابع للجيش، تبحر حالياً في المحيط الهندي لضمان المصالح الإيرانية في المنطقة وتشارك مع باقي القوات المنتشرة هناك في إحلال الأمن للملاحة البحرية الدولية.

وأكد حسني مقدم أن مهمة القطع البحرية الـ 59 ستستمر حتى الشهرين المقبلين.

وأشار المسئول العسكري أن الهدف من إبحار القطع البحرية الإيرانية التابعة للجيش في المياه الدولية، هو الحفاظ على مصالح الجمهورية الإيرانية في المياه البعيدة إلى جانب الإشراف الاستخباراتي وضمان أمن الملاحة البحرية للبلاد وكذلك نقل رسالة السلام والصداقة.

سبأ