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إستقرار معدل البطالة في المانيا عند أدنى مستوى له منذ إعادة توحيد البلاد
[04/يناير/2019]
برلين – سبأ :

أظهرت بيان رسمية للحكومة الالمانية نشرت اليوم الجمعة استقرار معدل البطالة في البلاد عند 5 في المائة في شهر كانون الاول/ديسمبر وهو أدنى مستوى له منذ إعادة توحيد البلاد لينهي سنة شهدت دخولاً ناجحاً للمهاجرين الى سوق العمل الألماني .


وبينت الارقام والتي نشرتها وكالة العمل الفدرالية تراجع عدد العاطلين عن العمل بنحو 14 ألف شخص في شهر وذلك استناداً الى معطيات معدلة مع تغيرات الفصول.

كما اظهرت ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بشكل عام بحوالي 23 ألف شخص في شهر وتراجعه بمعدل 175 ألفاً على مدى سنة.

وعلق رئيس الوكالة ديتليف شيل في بيان بالقول ان "تراجع البطالة طويلة الامد والتقدم الذي تحقق في مجال دمج المهاجرين في سوق العمل أمران لافتان".

ووصل الى المانيا أكثر من مليون لاجئ منذ 2015م، واتبع 400 ألف منهم تدريباً او تمكنوا من ايجاد عمل كما اعلن رئيس اتحاد ارباب العمل الالمان اينغو كرامر في كانون الاول/ديسمبر.

وبسبب نقص اليد العاملة وخصوصا في بعض القطاعات مثل رعاية الاشخاص المسنين، يدعو رؤساء الشركات الالمان باستمرار الى اعتماد سياسة هجرة أوسع.

في المقابل لفتت وكالة العمل الالمانية الى انه في ما يتعلق بتوظيف "المهاجرين لاسباب اقتصادية" و"بطالة الاشخاص المتحدرين" من اوروبا الشرقية والبلقان فان الارقام "ترتفع بعض الشيء سنوياً".

سبأ
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