محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إتلاف طن أدوية منتهية ومزورة في البيضاء البيضاء - سبأ:

أتلفت إدارة الصيدلة والتموين الطبي بمكتب الصحة والعامة والسكان بمحافظة البيضاء اليوم طن من الأدوية والمستلزمات الطبية المنتهية والمزورة وعدم مطابقتها للمواصفات.



وخلال الإتلاف أوضح مدير إدارة الصيدلة والتموين الطبي بمكتب الصحة بالمحافظة الدكتور توفيق المريسي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الإدارة نفذت خلال العام الماضي 151حملة تفتيش على المنشآت الصحية الخاصة والصيدلانية.



وأشار إلى أنه تم ضبط أكثر من طن تحتوي على أكثر 194 صنفا دوائيا، مزورة ومنتهية وغير مطابقة للمواصفات، خاصة المنشطات المجهولة التي تشكل خطر على الصحة العامة.



وأشاد بدور موظفي إدارة الصيدلة والتموين الطبي والمنشآت الصحية الخاصة لمكافحة الأدوية المهربة والمنتهية وتعاونهم مع الأجهزة الأمنية والقضائية لتحليل وكشف أنواع المواد الخاضعة للرقابة الدوائية.



ولفت إلى أنه تم سحب أدوية مهربة ومزورة وأدوية حكومية مجانية تباع تجاريا وفرض غرامات على المخالفات وفقا للقانون .. حاثا ملاك المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والصيدلانية وشركات الأدوية الالتزام بتخفيض الأسعار ومراعاة ظروف المواطنين.



حضر الإتلاف مدير الرقابة والتفتيش بالمحافظة عبدالله الجحدري ومدير إدارة الرعاية الصحية مجاهد المضرعي ومدير إدارة المنشآت الخاصة محمد المشعبي.

سبأ [04/يناير/2019]سبأ