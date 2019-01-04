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إعتقال ثلاثة أشخاص اثر تفجير أستهدف مكتب حزب في ولاية ساكسونيا شرق المانيا
[04/يناير/2019]
برلين – سبأ :



إعتقلت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة ثلاثة اشخاص تشتبه بضلوعهم في تفجير استهدف مكتب حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في ولاية ساكسونيا شرق البلاد.


وذكرت وكالة انباء رويترز انه لم يصب أحد جراء الانفجار الذي وقع أمام مكتب الحزب في مدينة دوبلن في وقت متأخر من يوم امس الخميس.

وقال مكتب التحقيقات الجنائية في ساكسونيا في بيان إن الانفجار تسبب في اشتعال النار في المكتب وألحق أضراراً بعدد من السيارات ومبان مجاورة.

وأضاف بيان المكتب ان وحدة مكافحة الإرهاب بالمكتب تأكدت من أن الانفجار يمثل تصعيداً لهجمات دوافعها سياسية ضد مكاتب حزب البديل في ولاية ساكسونيا، والتي تقتصر في العادة على أعمال تخريب.

واكد ان ”الهجوم على مكتب حزب البديل من أجل ألمانيا في دوبلن حالة خاصة نظراً إلى أن القصد من الانفجار كان إيذاء الناس“.

وشهدت ساكسونيا أعمال شغب ومظاهرات نظمها اليمين المتطرف بعد مقتل ألماني من أصل كوبي طعناً في مدينة كيمنتس في أغسطس /آب في هجوم قيل في البداية إنه من تنفيذ اثنين من المهاجرين.

سبأ
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