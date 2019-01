L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل L'armée tue et blesse des dizaines de mercenaires saoudiens à Najran [04/يناير/2019] NAJRAN, 4 Jan. (SABA) - Les unités de l'armée, soutenues par les forces populaires, ont déjoué une infiltration des mercenaires de la coalition d'agression dirigée par les saoudiens et soutenue par les États-Unis dans la province de Najran, infligeant de lourdes pertes à l'ennemi, a annoncé un responsable militaire.



Des dizaines de mercenaires ont été tués et d'autres blessés lors de cette infiltration infructueuse à Rashha Sharkia.



AA

