ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 04 - يناير - 2019 الساعة 05:21:44م
مصرع وإصابة المئات من الغزاة والمرتزقة بأكثر من ألف و 600 عملية قنص في ديسمبر
نفذت وحدة القناصة بالجيش واللجان الشعبية أكثر من ألف و600 عملية قنص استهدفت المئات من الغزاة والمرتزقة في مختلف الجبهات خلال شهر ديسمبر الماضي.
وزارة الدفاع الروسية تحصي خسائر الجماعات الإرهابية في سوريا خلال 2018
أكدت وزارة الدفاع الروسية أنه تم خلال العام المنصرم القضاء على أكثر من 23 ألف مسلح من منتمي الجماعات الإرهابية والتشكيلات المسلحة اللاشرعية في سوريا.
ارتفاع إنتاج روسيا اليومي من النفط في ديسمبر
كشفت بيانات وزارة الطاقة الروسية اليوم الأربعاء أن إنتاج البلاد من النفط بلغ 11.45 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول، ارتفاعا من 11.37 مليون برميل يوميا في نوفمبر.
توتنهام يعود للمركز الثاني بفوزه 3-صفر على كارديف
استعاد توتنهام هوتسبير المركز الثاني في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم متراجعا بفارق ست نقاط خلف ليفربول المتصدر عقب فوزه 3-صفر على كارديف سيتي المتواضع امس الثلاثاء.
آخر الأخبار:
تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو في ديسمبر الماضي
كسر زحف للمرتزقة بنجران ومصرع وجرح عدد منهم
لقاء بالمحويت يناقش ترتيبات إحياء ذكری الشهيد
وقفات عقب صلاة الجمعة بأمانة العاصمة تندد بجرائم العدوان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو في ديسمبر الماضي
[04/يناير/2019]
بروكسل – سبأ :



أظهرت بيانات تقديرية لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) اليوم، أن معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة تراجع في ديسمبر الماضي إلى 6ر1بالمائة مقارنة بالشهر السابق.


ويأتي هذا الانخفاض بعد أن اقتربت الزيادة السنوية في تكاليف المعيشة من النسبة التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي، التي تصل إلى أدنى قليلا من 2بالمائة ، على مدار عدة أشهر في مختلف أنحاء الكتلة التي تضم 19 دولة.

وشهدت أسعار الطاقة أكبر نسبة ارتفاع في ديسمبر بزيادة نسبتها 5 ر5% تليها أسعار الأغذية والتبغ بزيادة متواضعة بلغت نسبتها 8ر1بالمائة .

وارتفعت تكاليف الخدمات والسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة بنسبة محدودة.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
الذهب يقلص مكاسبه مع تعافي الدولار والأسهم
انخفاض الأسهم الأمريكية عند الفتح مع هبوط أسهم التكنولوجيا
إثيوبيا تتوقع بدء عمليات تشغيل سد النهضة في أواخر العام 2020م
ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي
انخفاض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند الإغلاق
الذهب يسجل ذروة ستة أشهر بفعل مخاوف النمو وتقلبات الأسهم
ارتفاع الين الياباني مع التماس المستثمرين للأمان وسط قلق بشأن نمو الصين
أسعار النفط تنخفض لمخاوف بشأن الطلب وتقلبات في السوق
ارتفاع مبيعات السيارات في اسبانيا بنسبة 9ر6 بالمائة في 2018
وزير المالية الماليزي: الحكومة الجديدة بحاجة إلى 3 سنوات ليستعيد اقتصادها عافيته
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد سبعة مواطنين بقصف طيران الأباتشي الإماراتي بمحافظة شبوة
[04/يناير/2019]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح
[03/يناير/2019]
طيران العدوان يدمر منزل مواطن في رازح بصعدة
[03/يناير/2019]
طيران العدوان يشن ست غارات على صعدة
[02/يناير/2019]
استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين بغارات طيران العدوان وقصف المرتزقة
[02/يناير/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by