تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو في ديسمبر الماضي

بروكسل – سبأ :





أظهرت بيانات تقديرية لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) اليوم، أن معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة تراجع في ديسمبر الماضي إلى 6ر1بالمائة مقارنة بالشهر السابق.



ويأتي هذا الانخفاض بعد أن اقتربت الزيادة السنوية في تكاليف المعيشة من النسبة التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي، التي تصل إلى أدنى قليلا من 2بالمائة ، على مدار عدة أشهر في مختلف أنحاء الكتلة التي تضم 19 دولة.



وشهدت أسعار الطاقة أكبر نسبة ارتفاع في ديسمبر بزيادة نسبتها 5 ر5% تليها أسعار الأغذية والتبغ بزيادة متواضعة بلغت نسبتها 8ر1بالمائة .



وارتفعت تكاليف الخدمات والسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة بنسبة محدودة.

[04/يناير/2019]سبأ