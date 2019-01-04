[04/يناير/2019]
المحويت - سبأ:
إستعرض لقاء بمديرية الطويلة محافظة المحويت اليوم الترتيبات لإحياء الذكری السنوية للشهيد.
وتطرق اللقاء الذي ضم مدير الأمن المقدم عمار العراري وممثلي الوحدات ومسئولي التحشيد إلی الجهود المبذولة لاستكمال تجهيز معرض الشهداء ومتطلبات إحياء المناسبة وتكريم أبناء وأسر الشهداء.
وأكد اللقاء أهمية إقامة فعاليات تليق بمكانة شهداء الوطن والتضحيات التي قدموها دفاعا عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.
وأشارت كلمات الحضور إلی التحديات التي يشهدها الوطن وسبل تجاوز ظروف المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن.
سبأ